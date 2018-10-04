Bir Patent Trollü Şirketi, AirDrop İçin Apple'a Dava Açtı

Daha önce pek çok farklı teknoloji ve uygulama için Apple'a dava açmış olan Uniloc yine uslu durmadı ve AirDrop'un kimlik doğrulama teknolojisi için Apple'a patent ihlali davası açtı.

Apple, Mac OS X Lion ve iOS 7 ile birlikte Apple kullanıcılarına Mac bilgisayarlar ve iOS cihazlar arasında kablosuz dosya transferini mümkün kılan AirDrop özelliğini sunmuştu. Şirket, AirDrop’u ilk kez Temmuz 2011’de kullanıma sundu ve Apple kullanıcıları 7 yıldır bu faydalı özellik üzerinden dosya transferi gerçekleştirebiliyor. Bir patent trollü olan Uniloc, 7 yıl sonra Apple’a AirDrop için patent ihlali davası açtı.

Uniloc’un iddiasına göre Apple, AirDrop ile şirketin 2000 yılında almış olduğu ‘elektronik cihaz doğrulama sistemi ve metodu’ adlı bir patentini ihlal ediyor. Söz konusu patentte birbirinin kapsama alanındayken kimlik doğrulaması ile birbirine bağlanan iki cihazın, birbirlerinden uzaklaştıktan sonra da Wi-Fi bağlantısı üzerinden kapsama alanındaymış gibi kimlik doğrulaması gerçekleştirmesini açıklıyor.

Uniloc, Apple’ın AirDrop’ta gerçekleşen söz konusu patent ihlali ve şirketin uğradığı zarar için tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Apple ise henüz konu ile ilgili sessizliğini bozmadı. Bir patent trollü olarak bilinen Uniloc daha önce Apple Maps, Apple ID, AirPlay, Apple Watch, AirPlay ve Apple TV Remote uygulaması için de Apple’a dava açmıştı. Şirketin Microsoft, Sony, McAfee, Sega gibi pek çok şirketle daha patent davası bulunuyor.