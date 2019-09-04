10 Eylül tarihinde yeni teknolojilerini kullanıcılarına tanıtması beklenen Apple'ın akıllı saati Apple Watch'a ait üç yeni patent dosyası ortaya çıktı. Ortaya çıkan patent dosyaları, yeni teknolojileri de ortaya koymuş oldu. Apple'ın yeni teknolojisi sayesinde saatte bulunan kayışın kullanıcıların biyometrik kontrolünü yapabileceği söylendi.

Patently Apple'dan alınan yeni bilgilere göre ABD Patent ve Marka Ofisi'nin, üçü Apple Watch'la ilgili olmak üzere farklı yeni patentleri Apple'a verdiği ortaya çıktı. Yeni Cilt Doku Örüntüsü Görseli İçin Biyometrik Sensör isimli ilk patent, yaygın olarak kullanılan akıllı saatin gelişmiş bir biyometrik güvenliğe sahip olacağını gösteriyor. Apple Watch'un kayışında yer alacak olan bu sensör, kullanıcıların bileğindeki deri örüntülerini okuyacak. Apple, kullanıcılarını cilt dokusu üzerinden tanıyabilecek bir uygulamanın sensörünü bu yıl içerisinde almıştı. Bu nedenle bu patentin Apple'ın sene başında aldığı patent dosyasıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Teknoloji devi Apple'ın aldığı ikinci patentin başlığıysa Apple Watch Kayışı İçin Göstergeler olarak belirlenmiş. Bu teknoloji, Apple Watch'ta bulunan kayışların arkasına aydınlatmalı göstergeler ekliyor. Bu göstergeler de saati takan kişilere yaptıkları fiziksel aktiviteyle ilgili ikonlar gösterebiliyor. Gösterge aynı zamanda kalp monitörünün ya da kalple ilgili farklı bir özelliğin kullanımı sırasında da kullanıcılara haber verebiliyor.

Apple'a verilen üçüncü patentin başlığıysa Dinamik Fit Ayarlamalı Apple Watch Kayışı olarak karşımıza çıkıyor. Kayışın içerisinde bulunan teknoloji, kayışı idmanlar sırasında otomatik olarak sıkılaştırıyor. Bu da saatin fiziksel aktiviteler sırasında kayıp kullanıcıların bileğinden düşmesini engelliyor. Tüm bunların yanı sıra sıkılaşan kayış, kullanıcıların nabzını da ölçmeye yarıyor. Bu durumda kayış, nabzın hissedilebileceği noktaya kadar sıkılacak ve kan dolaşımının engellenmemesi amacıyla gevşetilecek.

Her patent dosyasında olduğu üzere bahsettiğimiz özellikleri 10 Eylül'de görme imkanımız mevcut. Tabii ki bu özelliklerin daha sonraki bir zamanda ortaya çıkması ya da hiçbir zaman gün yüzü görmemesi ihtimalleri de bulunuyor. Apple'ın yıllar içinde aldığı ancak bu zamana kadar hiçbir Apple cihazında kullanmadığı onlarca patent başvurusu olduğunu da düşünecek olursanız bu ihtimal hiç de yadsınacak düzeyde değil.

Apple'ın yeni nesil akıllı saati Apple Watch'un 10 Eylül tarihinde gerçekleşecek etkinlik sırasında ortaya çıkması bekleniyor. Serinin beşinci saatinin tansiyon monitörünü de EKG ve kalp ritmi monitörüne eklemesi bekleniyor.