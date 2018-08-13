Tesla ve SpaceX’in kurucu CEO’su Elon Musk, sosyal medya diliyle gündem yaratmaya devam ediyor. Tesla’nın hisseleriyle attığı bir tweet yüzünden başı belaya giren Musk, Tesla yatırımcılarının tepkileriyle karşılaştı. Yatırımcılar Musk’a dava açtılar.

Tesla’nın 2018 içerisinde pek de olumlu haberlere konu olduğunu söyleyemeyiz. Üretim krizlerinden hisse kayıplarına, geciken siparişlerden otonom sürüş sistemlerini sorumlu olarak göründüğü kazalara kadar tartışılacak çok fazla başlık var. Yatırımcılara göre bu sürecin nedeni CEO’luk yapan Musk’ın kişisel tercihleri. Hatta Haziran ayında şirketin hissedarlar toplantısında Musk’ın artık görevi bırakması için bir oylama bile yapılmıştı.

Eğer dünyanın en gözde şirketlerinin kurucusu ve en tepe ismiyseniz sosyal medyadaki dilinize dikkat etmeniz şart. Musk’ın Twitter’da takındığı tavır son dönemin gündeminde geniş yer kapladı. Tayland’da bir mağarada mahsur kalan çocukların kurtarılmasına katkı sağlayan İngiliz bir dalgıca “pedofili” demesi Tesla’nın hisselerini olumsuz yönde etkilemişti. Şimdiyse doğrudan Tesla’nın finansal durumuyla ilgili attığı bir tweet ortalığı salladı.

"420 dolar üzerinden Tesla'yı kişiye özel yapmayı düşünüyorum. Yatırım güvence altında."

Borsadan çekilmeye yönelik bir tavır olarak algınana bu paylaşım, Tesla yatırımcılarını kızdırdı. Musk, Tesla’nın 420 dolarla kişisel olarak sabitlemeyi düşündüğünü söylemişti. Borsa üzerinden Tesla’ya yatırım yapanlar, Bloomberg’e göre Musk hakkında yasal işlem başlattılar. ABD’nin Menkul Kıymetler Borsası bu durum üzerine kendisini soruşturma altına alabilir.

Elon Musk’ın piyasaya yanlış ve yanıltıcı bilgiler verdiğini belirten uzmanlar, özelleştirme riskinin büyük olacağını, Tesla’nn geleceğini olumsuz olarak etkileyeceğini düşünüyorlar. Musk’ın herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındığı söyleniyor.