Reddit Kullanıcısı, 30 Yıllık Konsolunun Jelatinini Açtı

Tam 30 yıldır ilk günkü haliyle muhafaza ettiği konsolun jelatinini ilk kez çıkaran kullanıcı büyük ilgi topladı.

1980'li yılların sonundan 90'lı yılların başına kadar devam eden süreçte tüm dünyada inanılmaz popüler olan Sega Master System, Reddit'te oldukça ilginç bir hikayenin başrolü oldu.

The_Starship ismindeki Reddit üyesi, oyun koleksiyoncularının bulunduğu alt forumlardan birinde başlık açarak büyük ilgi çeken o hareketli görseli paylaştı.

Konsolun jelatini açılmamış hali:

Ve işte o anlar:

Kullanıcının Reddit başlığında bitmek bilmeyen geyikler ve 'Bunu nasıl yapabildin?!' temalı mesajlar gırla gidiyor. Jelatinin yazıları da beraberinde çıkarmamasına sevinen kullanıcıların da sayısı az değil.

Dilerseniz siz de buraya tıklayarak ilgili Reddit konusuna giderek mesajları irdeleyebilirsiniz.