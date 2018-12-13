Akıllı Telefonunu 1 Yıl Boyunca Bırakana 100.000 Dolar Ödül

Coca Cola'nın sahibi olduğu Energy Brands markası, akıllı telefonunu 365 gün boyunca kullanmayan birine 100.000 dolar ödül verecek.

Haydi dürüst olalım: Bu satırları akıllı telefonunuzun tarayıcısından veya Webtekno uygulaması aracılığı ile okuyor olmanız çok olası. Uyandığınız gibi tuvalete gittiğinizde telefonunuzu da yanınızda götürmüş olabilir, hatta uyumadan önce yastığın altına telefonunuzu koyarak bir podcast veya yayın eşliğinde uykuya dalmış olabilirsiniz.

Peki, bu rutinlerden ne kadar uzak durabilirsiniz? 1 gün? 1 hafta? 365 güne ne dersiniz? WitaminWater, bu hafta Twitter sayfası ile yaptığı duyuruyla tam 100.000 dolarlık bir yarışmanın startını verdi.

Yarışma Koşulları

İlk olarak Twitter veya Instagram hesabınızdan 'VitaminWater'ı tagleyerek, kendilerine neden 1 yıllık bir akıllı telefon diyetine girmek istediğinizi anlatıyorsunuz.

Bu gönderilere #nophoneforayear ve #contest hastaglerini de eklemelisiniz.

8 Ocak 2019 yarışmanın son başvuru tarihi. Bu tarihe kadar gönderilerinizi iletmiş olmalısınız.

Twitter ve Instagram üzerinden yarışmaya toplamda 4 farklı fikirle katılma olasılığınız var.

Elbette akla gelen en önemli soru, WitaminWater'ın 1 sene boyunca casus gibi kazanan yarışmacıyı nasıl izleyeceği konusu oluyor. Ancak tüm bu yarışma sürecinin sadece gönderilerden ibaret olması ve kalan kısmın bir mizansen olması da olası. Gerçi 100.000 dolara rağmen 'ille de telefonum!' diye tutturacak biri var mıdır o da muamma. :)