Instagram Fenomenlerinden Korunmak İçin Kapı İstiyorlar

Fransa’da bir sokağın sakinleri, fotoğraf çekmek isteyen insanlardan bıktıkları için sokağın giriş ve çıkışına kapı konulmasını istiyor.

Ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada Instagram fenomeni olmak isteyen insanları görüyoruz. Sosyal medyanın bu kadar popüler olması, dikkat çekmek isteyen milyonlarca insanın da ilgisini çekiyor. Kendini en iyi ifade etme imkanı sunan sosyal medyalardan biri olan Instagram, paylaşılan fotoğraf ve videolarla büyük kitlelere ulaşıyor.

Bu paylaşımlardan genel anlamda herkes memnun gözükse de bir sokağın sakinleri, Instagram fenomenlerinden şikayetçi oldu. Paris’te rengarenk evlerle ve arnavut kaldırımlarıyla kaplı bir sokak olan Cremieux sokağı, Instagram gibi platformlarda paylaşmak için fotoğraf ya da video çeken insanlardan fazlasıyla şikayetçi. Sokağın sakinleri tarafından yapılan açıklamaya göre, fotoğraf çekmek isteyen yüzlerce insan, gün boyu fotoğraf ve video çekerek orada oturan insanları rahatsız ediyor.

Bu durumu daha fazla çekmek istemeyen sakinler, sokağın giriş ve çıkışına kapı konularak, günbatımı gibi yoğunluğun arttığı saatlerde bu kapıların kontrollü olmasını istiyor. Bir Fransız radyosuna konuşan sokak sakinlerinden biri, “Tam yemeğe oturduğumuz sırada insanlar fotoğraf çekmeye başlıyor. Şarkıcılar penceremizin hemen altında klipler çekerken en az 2 saat geçiriyor. Ayrıca bekarlığa veda partisi yapan insanlar, saatlerde bağıra çağıra eğleniyor. Açıkçası bıktık artık” dedi.

Instagram gibi platformlarda ünlü olmak adına insanları rahatsız eden sosyal medya kullanıcıları, ülkemizde de fazlasıyla bulunuyor. Özellikle ülkemizin en uzun tren yolculuklarından biri olan Doğu Ekspresi, sosyal medyada kaliteli fotoğraflar çekmek isteyen insanlardan dolayı genelde full yolcu kapasitesi ile gidiyor. Bu da gerçekten Doğu’ya yolculuk yapmayan insanları engelliyor.