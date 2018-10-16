Bir Sonraki Doktor Randevuları, Yapay Zeka ile Olabilir

Hiç hasta olunca Google'dan neyim var diye baktınız mı? Artık daha ötesini yapmak da mümkün.

Google'a sağlıkla ilgili sorular sorup kendine teşhis koymak çağımızın hastalıklarından biri. Bu işi artık, bu konuda özelleşmiş yapay zekalar yapabilir hale geliyor.

Babylon Health adlı Londra merkezli sağlık merkezi, dijital asistanları devreye sokuyor. Şirketin oldukça iddialı misyonu ise dünyadaki herkes için sağlık hizmetlerini ulaşılabilir ve karşılanabilir kılmak.

Tereddüte düştüğü her durumda uzmana görünmeyi tavsiye eden yapay zeka, doktorlarla hastalar arasında bir ara birim görevi görüyor. Tıbbi işlemler için oldukça önemli olan hasta geçmişi alınması konusunda doktorların işini oldukça kolaylaştıran bu yapay zeka sayesinde doktorların iş yoğunluğu da oldukça azalıyor.

Benzer özelliklere sahip başka uygulamalar da olmasına rağmen, Babylon'un uygulaması büyük bir atılım olarak göze çarpıyor. Bunun sebebi ise Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi NHS ile uyumlu olması. Daha şimdiden kırk bin kişi bu sistemi seçmiş durumda. Yapay zekanın ve acil servis hattının bir doktora görünme tavsiyesi verme oranı ise aynı, ikisi de hastaların yüzde yirmi birine doktora görünme tavsiyesini vermiş.

Yapay zeka tabanlı doktorların ne kadar başarılı olacağı merak konusu olsa da, sistemden insan sağlık personelinin çıkartılması pek olası gözükmüyor. Konu üzerindeki etik tartışmaları da daha uzun süre devam edecek gibi gözüküyor.