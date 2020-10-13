Bir Süper Market Zinciri, Uzaya Tavuk Nugget Gönderdi

Galler merkezli süper market zinciri Iceland, 50. yaşını kutlamak için oldukça ilginç bir yola başvurdu. Süper market zinciri, yarım asrı doldurmalarının şerefine uzaya tavuk nugget gönderdi.

İnsanlık, daha önce uzaya içerisinde ses kayıtlarının olduğu altın plaklar ve araba gibi birçok ilginç şey gönderdi. Ancak bu sefer ki muhtemelen aralarında en ilginç olanıydı. Iceland isimli süper market, 50. yılını kutlamak için uzaya tavuk nugget gönderdi.

Süper marketin uzaya gönderdiği bu nugget, sadece iki saat içerisinde Dünya'dan 33 bin 528 kilometre uzaklaştı. Uzaya nugget gönderilmesinin sebebi ise marketin en popüler ürünlerinden bir tanesi olmasıydı.

İzlandalı süper market, uzaya tavuk nugget gönderdi

Şirketin Galler'in kuzeyindeki merkez ofisinden -60 derecelik stratosfere gönderilen nugget, ulaşabileceği en üst yükseklikten sonra saatte 322 km hızla Dünya'ya düşmeye başladı. Nugget'ın paraşütü, inişin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için 19.000 metrede devreye girdi.

Nugget'ın ulaştığı yükseklik, 880 bin İzlanda tavuk nugget'ının yüksekliğine eşit. Süper market zinciri Iceland, bir önceki yıla göre %20,1'lik bir büyüme kaydederek felaketlerle dolu 2020 yılını başarılı bir şekilde atlatmayı başardı.

Iceland'in ticaret direktörü Andrew Staniland, "50. yaşımızı kutladığımız 2020, bizim için önemli bir yıl ve biz de tıpkı karantinada doğum gününü kutlayan herkes gibi kutlama yapacak bir yol bulmak istedik. Ürünlerimizin bu dünyadan olmadığını göstermek için müşterilerimizin en sevdiği ürünlerden bir tanesini uzaya göndermek daha iyi bir yol yoktu" dedi.

Staniland, son aylarda herkesin alışveriş yapma yöntemlerini değiştirdiğini ve donmuş gıdanın hiç bu kadar popüler olmadığını dile getirdi. Staniland, 50. yaşlarını müşterileriyle kutlamaya devam edeceklerini söyledi.