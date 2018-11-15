Teknolojik cihazlar artık birbirlerinin yerine çok sık geçmeye başladı. Kablosuz bir cihazı kablo olarak kullanmak ise işin uç noktası olabilir.

Bu Bluetooth kulaklıkları birleştirerek USB-C, microUSB ve elektrik kablosu olarak kullanabiliyorsunuz. Oldukça başarılı bir fikir olduğu ise su götürmez bir gerçek.

Kulaklıkların kendi güç kaynakları ise kulaklıkları on iki saate kadar idare ediyor ve üretici firmaya göre doğrudan prizden şarj edilebiliyor. Ayrıca cihaz bir mobil kaynaktan güç alabiliyor ya da kendisi bir güç iletim hattına dönüşebiliyor.

Sistemin ne kadar efektif olduğunu henüz bilmiyoruz, ancak üretici 49101 Indiegogo'da ön sipariş aşamasında bulunuyor. Kulaklıklar önümüzdeki yılın başında piyasada olacak.