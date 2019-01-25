Huawei markası ürettiği telefonlar ile kullanıcıların beğenisini toplasa da hakkında çıkan casusluk iddiaları sebebiyle bazı ülkelerde ağır yaptırımlara maruz kalabiliyor. Önümüzdeki günlerde Huawei'ye yaptırım uygulayan ülkeler arasına Fransa da katılabilir.

Geçtiğimiz günlerde ABD, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya, Huawei'nin casusluk yaptığı iddiasıyla şirkete kapılarını kapamıştı. Fransa, Huawei'nin casusluk yapıp yapmadığı konusunda araştırmalara başladı. Yapılan görüşmelerde şirketin casusluk faaliyetlerinde bulunduğuna karar verilirse Huawei için bir ülkenin daha kapıları kapanabilir.

Ünlü Fransız haber sitesi Le Monde'de yapılan habere göre Fransa, Huawei'nin kullanıcılarını gözetlemek için ağ altyapısını kullanıp kullanmadığı araştırılıyor. Dünyanın en büyük 50 operatöründen 45'ine ekipman sağlayan Çinli şirketin önümüzdeki günlerde başı ağrıyabilir.

Le Monde'deki haberde Huawei'nin casusluk faaliyetinde bulunduğu hakkında herhangi bir kanıt bulunamadığının da altı çiziliyor. Haberde ayrıca Huawei'ye uygulanan yaptırımların ABD'nin yaptığı baskının ve kişilerin özel hayatının öneminin bir sonucu olduğu belirtiliyor.

İnternet kullanıcıları da bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Huawei'yi suçlayanların yanı sıra bu yaşananların Huawei'yi itibarsızlaştırma çalışmalarının bir parçası olduğu görüşünde birleşenlerin sayısı da hayli fazla. Fransa'nın araştırmaları ve alacağı kararlar, sürecin aydınlatılması açısından önem taşıyor. Fransa'nın bu konudaki kararlarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.