Eğer sivil havacılıkta pilot olmak isterseniz, yaklaşık iki yıllık eğitim sürecini göze almanız gerekiyor. Bir taşımacılık teknoloji şirketi ise bunun aksine, bir kişinin 30 dakikalık eğitimin ardından uçağı uçurabileceğini söylüyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki Skyryse adlı şirket, FlightOS adlı uçuş otomasyon sistemini ortaya koydu. Sistem, yangın söndürme ve askeri hava desteği de dahil olmak üzere ticari olmayan uçaklara ilişkin eğitimi kapsıyor ve daha güvenli uçuşu hedefliyor. Bu sistem ayrıca, söz konusu uçuşlarda yaşanan kazaların ticari olanlardan daha ölümcül kazalara yol açtığı için düzenlendi.

30 dakikada pilot yetiştirmeyi hedefleyen kurs:

Skyryse şirketi çalışanlarının iş tecrübelerine bakıldığında Tesla, Uber, Boeing, Ford ve JetBlue gibi şirketlerde çalışmış personel bulunuyor. Yeni FlightOS teknolojisi pilotlara dokunmatik tablet veya joystick kullanarak uçak kullanma imkanı tanıyor. ABD merkezli şirket, FlightOS’in herhangi bir uçakta kullanılabileceğini söylüyor.

Şirketin sözcüsü, her 100 milyon milde ortalama 7.46 ölümcül kaza meydana geldiğini, bu oranın ticari hava yollarında ise 0.05 olduğunu belirtti. Sözcü ayrıca, kazaların yüzde 85’inin operatör hatasından kaynaklandığına dikkat çekti. FlightOS bilgisayarlarında uçuş yolu ve hava durumu bilgileri yer alıyor. Sistem, görüşün düşük ya da hiç olmadığı durumlar da bile pilota uçuş imkanı tanıyor. Acil bir durum halinde bilgisayar, arızalı bir motor, rakımda düşüş veya acil durum inişi gibi bir dizi duruma yanıt verebiliyor.

Skyryse, FlightOS sisteminin, herhangi bir uçağın 30 dakika içerisinde nasıl kontrol edileceğini öğrenmesine izin verebileceğini iddia ediyor. Böylece şirket, bir uçağın nasıl uçurulacağını öğrenmeyi, bir araba kullanmayı öğrenmek kadar basit hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni uçuş sistemini tanıtan Los Angeles merkezli firma, arama kurtarma ekipleri ve ordu üzerinden insanlara yardımcı olabileceğini dile getiriyor. Program, pilotların daha hızlı ve daha düşük maliyetli bir hızda eğitilmesini sağladığından, itfaiye ve askeri tıbbi tahliye pilotlarının uçak eğitimine harcadıkları uzun saatleri de hafifletebilir.