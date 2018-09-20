Tesla Model X'in Üzerine Uyuşturucuyla Mücadele Uçağı Düştü

Texas Sugar Land'de bir Tesla Model X'in üzerine, o sırada eğitim uçuşu yapmakta olan bir ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi uçağı düştü.

Çarşamba günü, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Birimi’ne (DEA) ait bir uçak, Texas/Sugar Land’e acil iniş yaptı. Kazayla sonuçlanan inişte, uçakta bulunan üç ajandan biri yaralandı.

Çarşamba gecesi Business Insider’a röportaj veren DEA temsilcisi, grubun uçuş eğitimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. DEA’in Houston bölgesine bağlı bir ajan olan Wendell Campbell, “Uçak bazı mekanik problemler yaşadı ve grup acil iniş yapmak zorunda kaldı” açıklamasını yaptı. Campbell, kazada yaralanan ajanın hastaneye sevk edildiğini ve kısa süre sonra taburcu edildiğini de ekledi.

6 No’lu otoban yakınlarında bulunan Voss Road’a iniş yapan altı motorlu Cessna uçağı, iniş esnasında birkaç araca çarptı. NBC’ye bağlı yerel KPRC-TV’nin yayınladığı video görüntülerinde, uçağın çarptığı araçlardan birinin beyaz bir Tesla Model X olduğu görüldü. Tesla CEO’su Elon Musk, kazayla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Vay canına! İyi olduklarına sevindim!”

KPRC-TV’nin haberine göre, kaza yapan uçak sokaktaki bazı güç kablolarını düşürse de herhangi bir yaya yaralanmadı. Fort Bend County Şerifi Troy Nehls, Houston Chronicle’a verdiği röportajda, “Düşünsene, Fort Bend County’de Voss Road’da arabanı sürüyorsun ve aniden bir uçak arabana çarpıyor. Bu, kalbimin durması için yeterli bir sebep olurdu. Kazayı muhtemel sonuçlardan daha hafif bir şekilde atlattığımız için çok şanslıyız” dedi.