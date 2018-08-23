Bir Tesla Yatırımcısına Göre Hisseler 5 Yılda 12 Kat Artacak

Tesla’da hisseleri bulunan bir yatırım şirketi ARK Invest’in yöneticilerinden Catherine Wood, Elon Musk’ın kısa süre önce özelleştirmek istediği Tesla hakkında kendisine açık mektup gönderdi. Yatırımcı, Tesla’nın hisselerinin 4 yıl içerisinde adeta uçacağını savunuyor.

Haziran 2017’den bu yana hisselerinde herhangi bir artış yaşayamayan Tesla, 2018’de hiç gülemedi. Firmanın Model 3 üretiminden dolayı yaşadığı mali krizlere, bir de Elon Musk’ın kişisel sorunları etki edince yatırımcıların tavırları da sertleşti.

12 Ağustos’ta Tesla’yı 420 dolarlık hisse fiyatına yükselince özelleştireceğini söyleyen Musk, iddialara göre bu ifadeleri uyuşturucu etkisi altındayken tweetlemişti. Yine de kalburüstü Tesla yatırımcılarından bazıları, özelleştirme önerisinden sonra Musk’a dava açtı. Tesla’nın hisse fiyatı bugün itibariyle 320 dolar seviyesinde. Olayların hemen ardından Elon Musk, tüm yatırımcılardan ve kamuoyundan özür dilemek için röportaj verdi, kariyerinin en zor yılını geçirdiğini söyledi. Kendisinin fedakar bir yönetici olduğu, Model 3 üretimi aksayınca fabrikada sabahlamasından anlaşılan bir durumdu.

Elon Musk’ın şeffaflığı ve dürüstlüğünü her şeyden üstün gören bir grup Tesla yatırımcısı, firmanın hisselerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde 4000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Hatta bazı yatırımcılar Apple’ın Tesla’dan hisse satın alması gerektiğini bile söylüyorlar. Bu yatırımcılardan birisi olan kurumsal boyuttaki hissedar ARK Invest, sözcüsü aracılığıyla Elon Musk’a açık bir mektup gönderdi.

Mektubun önemli kısmı şöyle:



ARK Invest'in araştırmasına göre, Tesla'nın beş yıl içinde hisse başına 700 ile 4,000 dolar arasında bir değerde olması gerekiyor. Bugün Tesla'nın özel payını, hisse başına 420 $ 'dan alarak, çok sayıda yatırımcıyı başarısına katılma fırsatından yoksun bırakacaktı. Bize göre, doğru yatırım süresi ufku göz önüne alındığında, Tesla gerçek (TSLA) bir değer stoğu."

Yatırımcı şirketin bu görüşlerine Elon Musk’tan da teşekkür mesajı geldi:

"Bu düşünceli mektubunuz için teşekkür ederim"