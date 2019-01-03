Yeni yılın ilk günüyle birlikte uygulanmaya başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte alışverişlerde poşet kullanımı %70'e varan oranlarda azalmış, uygulama daha şimdiden umut vermişti. Dün itibarı ile yaşanan bir olay yüzlerde bir gülümsemeye de sebep oldu.
Bir vatandaş, marketten satın aldığı BİM poşeti ile eşyalarını eve taşıdıktan sonra BİM'e geri döndü ve poşeti iade etmek istediğini belirtti. İade prosedürü gereği sorulan iade sebebine, "Poşetten memnun kalmadım." gerekçesini belirten vatandaş, poşeti teslim ederek 25 kuruşunu geri aldı.
İşte o fatura ve iade fişi:
Bununla birlikte haberi gazetesine taşıyan Deniz Zeyrek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Zeyrek'in yazısından önemli satır başları:
- Kasada çevreci ve sonraki alışverişlerde kullanılmak üzere kalıcı bir alternatif bulacağımı düşündüm. Böyle bir imkan sunulmadı ve aldıklarımı elimde taşıyamayacağım için poşetleri satın almak zorunda kaldım. Alışverişin 2018'den tek farkı poşet için fazladan ödediğim 2 TL oldu. Verilen poşetlerin üzerinde marketin ismi ve amblemi var. Oysa para ile satın alındığı için poşetler markasız olmalı. Marka varsa, reklam sayılıp ücreti market tarafından karşılanmalı.
- Tekstil ürünleri satılan mağazalarda çorap alan müşteri de pahalı bir elbise alan müşteri de aynı ücreti ödüyor. Kasa önlerinde en çok bunun polemiği oluyor. Genelde ödemeyi yapan erkekler poşet almıyor. Kadınlar bir süre sonra (eşim poşet almayı unutmuş) diye kasaya geri dönüyor.
- Tek bir büyük poşete sığdırabilecek ürünler için iki ya da üç küçük poşet gerekebiliyor. Ücrette standart var ama boyutta standart yok." (Poşet üreticisinden) "Daha ilk günden kullanım yüzde 70 düşmüş. Bu durum, sektör firmalarını zor durumda bırakabilir. Sektördeki istihdamı olumsuz etkileyebilir.