1 Ocak 2019'dan itibaren başlayan ücretli poşet dönemi, henüz 2 gün olmasına rağmen enteresan bir olayla açıldı.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte uygulanmaya başlayan ücretli poşet uygulamasıyla birlikte alışverişlerde poşet kullanımı %70'e varan oranlarda azalmış, uygulama daha şimdiden umut vermişti. Dün itibarı ile yaşanan bir olay yüzlerde bir gülümsemeye de sebep oldu.

Bir vatandaş, marketten satın aldığı BİM poşeti ile eşyalarını eve taşıdıktan sonra BİM'e geri döndü ve poşeti iade etmek istediğini belirtti. İade prosedürü gereği sorulan iade sebebine, "Poşetten memnun kalmadım." gerekçesini belirten vatandaş, poşeti teslim ederek 25 kuruşunu geri aldı.

İşte o fatura ve iade fişi:

Bununla birlikte haberi gazetesine taşıyan Deniz Zeyrek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Zeyrek'in yazısından önemli satır başları: