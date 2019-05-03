Hawaii'de bir turist, Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinin Steaming uçurumuna daha yakından bakmak için korkuluklara tırmandı. 30'lu yaşlarda olduğu düşünülen adam, yanardağın içine düştü.

Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, bir turist Kilauea Yanardağı'nda volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşan ve bir tür krater olan kaldera çukuruna düştü. Turist, yaklaşık 2,5 saat sonra çıkarıldı. Yanardağın o esnada aktif olmadığı belirtildi. Ağır bir şekilde yaralanan adam, 20 metrelik çukurdan çıkarıldıktan sonra ABD Savunma Bakanlığı helikopteriyle Hilo Tıp Merkezine götürüldü.

Korucu amiri John Broward, dengesiz uçurum kenarlarındaki güvenlik bariyerlerini aşmanın oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ve ziyaretçilerin bu konuda hassas olmaları gerektiğini söyledi. Ciddi yaralanmaların ve ölümle sonuçlanabilecek kazaların yaşanabileceğini belirtti.

Kilauea Yanardağı, Hawaii'deki beş yanardağın en aktifi olanı. 2018'deki ABD Jeolojik Araştırmaları'na göre Kilauea, ülkenin en tehlikeli 18 yanardağı arasında bulunuyor. 1980'li yıllardan bu yana lav ve kül püskürten yanardağ, geçen yıl 3 ay boyunca aktif durumdaydı. Yanardağın bu sırada 9 bin metreden daha yükseğe kül püskürttüğü, bölgedeki en büyük doğal tatlı su gölünü ve yaklaşık 700 evi tahrip ettiği biliniyor.