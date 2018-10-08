'Vefat eden kişinin mezar taşındaki karekod ile anılarına ulaşılabilmesi' fikriyle hareket eden Huzur Mezar isimli firma, tam 10 ülkeden karekodlu mezar taşı siparişi alıyor.

Aydın Bilen tarafından kurulan ve yüzlerce farklı mezar taşı modeli bulunan Huzur Mezar isimli firmanın kullandığı karekod yöntemi büyük ilgiyle karşılaştı. İsviçre, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Bulgaristan da dahil olmak üzere 10 farklı ülkeye mezar taşı ihraç eden Aydın Bilen, yaptığı röportajda şunları söyledi:

"Döviz kurlarındaki oynaklıktan dolayı şu an ihracat zamanı. Döviz kurları tam buna uygun. Şu an tüm çalışmamızı üretimimizin yüzde 70-80'ini Avrupa'ya ihraç etme üzerine organize ediyoruz. En fazla talep Almanya'dan geliyor. Vefat eden gurbetçilerin Almanya'ya definleri artmaya başladı."

Özellikle Almanya'da mezar taşı fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle bu ülkeden büyük bir ilgi gördüklerini belirten Bilen, hem mermercilerden hem de bireysel gelen siparişlerin bolluğundan söz etti:

"Döviz avantajını kullanarak zaman içinde ihracatımızı tüm Avrupa'ya genişletmek istiyoruz. Mezar taşları demonte olarak her şeyi hazır vaziyette gidiyor. İstenirse lazer ve porselen fotoğraf ile fotoğraftan 3 boyutlu yüz kabartmasına kadar bütün imkanlarımız var. Uzun vadede planımız tasarımda öne çıkarak, Avrupa'nın bu alanda başkenti olmak."

Web siteleri aracılığıyla online sipariş de aldıklarını belirten Bilen, son olarak yeni hizmete sokulan karekod mezar uygulamasından da bahsetti:

"Çok şaşırıyorlar ama olmayacak bir şey değil. Şu anda Türkiye'de 450-500 bayimizle Hakkari'den Edirne'ye geniş ağa sahibiz. Bu ağı, internet üzerine aktardık. Herhangi bir şehirden montaj dahil 150 farklı model internetten görülüp online olarak kredi kartına taksitle sipariş verilebilir. QR sistemi Türkiye'de çok yaygın kullanılmıyor. Biz bu sistemi mezara aktaralım dedik. Kişi vefat ediyor, torunu geliyor, dedesini hatırlamıyor veya görmek istiyor. Telefon ile mezar taşındaki karekod okutuluyor ve ölen kişinin hayat hikayesi, fotoğrafları ve videosu gibi ne görülsün isteniyorsa açılan sayfadan karşınıza çıkıyor. Açılan sayfanın 25 yıl garantili server hizmetini biz veriyoruz. Bu hizmetimiz bayağı da talep görüyor. Daha önceden yapılmış bir mezara da karekod ekleyebiliyoruz."