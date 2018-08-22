MIT'in bilgisayar bilimi ve yapay zeka geliştirme laboratuvarı, fotoğraflar üzerinde oldukça başarılı bir yapay zeka geliştirdi.

Günümüzde her alanda giderek ilerleyen yapay zeka teknolojisi, özellikle fotoğrafçılık alanında büyük gelişim gösteriyor. Bundan dolayı Photoshop'u bilmeseniz bile hemen hemen her basit işinizi yalnızca yapay zekayla hallebileceksiniz.

MIT’in Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) nesneleri otomatik bir şekilde seçebilen bir görüntü düzenleme aracı geliştirdi.

Milyonlarca insanın Photoshop kullandığı günümüzde MIT tarafından geliştirilen düzenleme aracıyla birlikte, bir görüntüdeki nesneleri ve arka planı farklı bölümlere ayırıp, bu nesneleri çok daha rahat ayrıştırabilirsiniz. Bu sayede artık fotoğraflarınıza shop yapmak istediğiniz zaman ince ayrıntıları yakalamak ve düzenlemek için dakikalarınızı hatta saatlerinizi ayırmak zorunda kalmayacaksınız.

Elbette bu büyülü teknolojinin arkasında bir sürü karmaşık algoritma yatıyor. Araştırmayı yürüten MIT CSAIL uzmanı Yağız Aksoy, bu konuda şunları söylüyor: "Bu görüntülerdeki zorluk, her bir pikselin yalnızca bir nesneye ait olmamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden hangi planın öndeki birine hangi piksellerin arka plana ait olduğunu anlamak zaman zaman bizi zorladı."

MIT'in yapay zeka araştırma kadrosunda bir Türk'ün olması da bizi ayrıca mutlu etti. Konumuza dönecek olursak; bu tip gelişmeler bu hızla devam ederse önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Photoshop diye bir kavram bile kalmayabilir, tabii Photoshop bilgisi arayan işverenler de...