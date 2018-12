Merakla beklenen rol yapma oyunlarından biri olan The Elder Scrolls: Blades, 2019 yılına ertelendi.

The Elder Scrolls serisi, rahatlıkla dünyanın en iyi rol yapma oyunlarından biri olarak gösterilebilir. Özellikle The Elder Scrolls V: Skrim ile şaha kalkan seri, The Elder Scrolls Online ile olumlu geri dönüşlere devam etmeyi başarmıştı. Şimdi ise tüm gözler serinin yeni oyunu olacak The Elder Scrolls: Blades'in 3. defa ertelendiği duyuruldu.

TES serilerinde elde ettiğimiz özgürlük ve modlarla genişletilebilir dünya içeriği, oyuncular olarak bizi oldukça memnun edip uzun yıllarca kendine bağlı tutmayı her zaman başardı. Her ne kadar hal böyle olsa da, artık oyuncular yeni bir oyunu beklemeye ve hatta sabırsızlanmaya başladı. İlk başta Eylül 2018 içerisinde çıkışını yapacağı duyurulan oyun, sonrasında Aralık 2018'e ertelenirken, şimdi ise tekrardan ertelendi. Artık oyunların ertelenmesi her ne kadar sıradanlaşmış bir şey olsa da bu durum bekleyenlerini üzmeye yetiyor. Ne kadar gönül rahatlatacağı şüpheli olsa da, oyunun şimdiki çıkış tarihi net olmamakla beraber 2019'un erken dönemleri olarak belirlendi.

The Elder Scrolls resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada oyunun 2019'un erken dönemlerine ertelendiğini duyururken, oyunun erken erişimi için ön sipariş verebileceğimiz de belirtildi. Umuyoruz ki yeni bir ertelenme yaşanmadan oyuna erişim sağlayabiliriz. Son olarak belirtmemiz gerek ki oyun Android ve iOS olmak üzere mobil platformlarda oynanabilir olacak.