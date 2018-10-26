Bir Twitch Yayıncısı, 21 Gündür Kafeste Canlı Yayın Yapıyor

Johnny_Now isimli Twitch yayıncısı, yaptığı küçük bir şakanın gerçeğe dönmesi sonrası tam 21 gündür kafeste yayın yapıyor.

Her şey Johhny'nin 30. doğum gününe çok daha fit ve sağlıklı bir şekilde girmek istemesiyle başladı. Ciddi bir egzersiz programına giren Johhny, istikrarını bir türlü sürdüremedi ve form tutamadı. Bir süre sonra da sırtını sakatlayan Johhny, kendisini izleyenlere sarkastik bir cümle sarf etti:

"Benim aslında kafese kapatılmam lazım!"

Ve yaptı da! Johhny, şakasına sarf ettiği bu sözü gerçeğe dökmeye karar verdi. Johnny, iddiasını ortaya attığından beri tam 21 gündür kafeste yaşıyor. Asitli içeceklerden, sağlıksız yiyeceklerden ve uyuşturucudan uzak, küçük bir alanda hayatını sürdürüyor.

...veya gerçekten de sürdürüyor mu?

Twitch'in yayıncılık kuralları gereği canlı yayında uyumanız ban sebebi sayılıyor. Bu sebeple Johhny, her gün saatler 00.00'ı gösterdiğinde yayını kapatıp uyuyor. Hani 'günahı boynuna' deriz ya; bu durumda yayını izleyenler de mecburen kendisine güvenmek durumundalar.

Johhny'nin kendisine verdiği süre 30 gündü ve bugün 22. güne girmiş vaziyetteyiz. Yaklaşık 8 gün daha kafeste kalması gereken yayıncının hedefini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini beraber göreceğiz.