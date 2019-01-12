OnePlus 7'nin İlk Görsellerinin Sızdırıldığı İddia Edildi

2019'un en merak edilen akıllı telefonlarından biri olan OnePlus 7 hakkında resmi olmayan kaynaklardan bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir Twitter kullanıcısı, dün akşam paylaştığı gönderide OnePlus 7'nin ilk görsellerini sızdırdığını iddia etti.

Akıllı telefonlar hakkında şirketlerin resmi açıklamalarından önce, resmi olmayan kaynaklardan yapılan bilgi paylaşımları, son dönemde büyük hız kazandı. Dün akşam Twitter üzerinde "xiaovai77" kullanıcı adına sahip hesapta, OnePlus 7'nin ilk çalışır durumdaki görselleri olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaşıldı.

OnePlus 6T ile yan yana duran iki cihazın yer aldığı görsel, OnePlus 7 hakkında bazı ipuçları veriyor. Paylaşılan görsellere bakıldığında, OnePlus 7 olduğu iddia edilen cihazın çentiksiz bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ön panelde herhangi bir kameranın görünmemesi, dikkat çeken bir diğer detay.

Fotoğrafta ne yazık ki cihazların alt kısımları görünmüyor. Bu da soldaki cihazın Xiaomi Mi MIX 3 ya da Honor Magic 2 gibi bir başka telefon da olabileceği anlamına geliyor. Twitter'da az etkileşime sahip "xiaovai77" adlı kullanıcının, geçmişte herhangi bir sızıntı kaydı da bulunmuyor. Dolayısıyla fotoğraflara temkinli yaklaşmakta fayda var.

Ön panelde kamera ve ahize kullanılmamış olması, bu telefonun kızaklı bir tasarıma sahip olduğu anlamına gelebilir. OnePlus 7'nin kızaklı bir tasarıma sahip olup olmayacağını ne yazık ki bilmiyoruz. Resmi açıklamalar gelene kadar tasarımı netleşmeyecek olan OnePlus 7, 2019'da diğer akıllı telefon üreticilerinin piyasaya süreceği amiral gemilerinin korkulu rüyası olabilir.