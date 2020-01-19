Dünyada İlk Kez Ticari Bir Uçak, Pilot Yardımı Olmadan Kalktı

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus, ilk kez ticari bir uçağı tamamen otonom bir şekilde kaldırmayı başardı. Şirket, başarılı testin görüntülerini paylaştı.

Gelecekte sürücüsü olmayan otonom araçlar ve daha birçok otonom teknoloji bizi beklerken hiç otonom bir uçak olacağını düşünmüş müydünüz? Bir pilotun yapabileceği her şeyi yerine getirebilen, en kritik anlarda en doğru kararları verebilecek bir uçak.. Hayal gibi geliyor değil mi?

Aslında hiç de hayal gibi gelmemeli. Çünkü dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus bu işe girişti bile. Şirket, pilotsuz bir uçağın kendi kendine kalktığı bir teste girişti ve bu test başarıyla sonuçlandı. Airbus’ın uçağı, otomatik olarak kalkış yapmayı başardı.

Airbus, bir uçağının otonom kalkış yapmasını sağladı:

Airbus, A350-1000 tipi uçağıyla Fransa’daki Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda bir test gerçekleştirdi. 18 Aralık’ta gerçekleşen bu teste dair görüntüler, dev uçak üreticisi tarafından paylaşıldı. Testle birlikte Airbus’ın pilotsuz ticari uçak hayalleri de bir adım gerçeğe yaklaştı.

Test gerçekleştiği sırada uçağın kokpitinde iki pilot da bulunuyordu. Bu pilotlar, herhangi bir şeyin yanlış gitme ihtimaline karşı kontrolü ele almakla yükümlüydü. Fakat test sırasında her şey olması gerektiği gibi sonuçlandı ve uçak kendi kendine kalkış yaptı.

Test pilotları arasında yer alan Kaptan Yann Beaufils, uçağın gaz kolunu kalkış pozisyonuna getirdiklerini söyledi. Ardından her iki pilot ta uçaktaki verileri ve uçağı gözlem altına aldı. Uçak, kendi kendine hızlanmayı ve sürekli pistin ortasında durmayı başardı.

Test edilen uçak, sistemine girilen bütün verilere göre hareket etti. Uçağın burnu olması gereken derecede kalkarak kalkış pozisyonuna geldi ve havalandı. Test görüntülerini paylaşan Airbus, bu uçakta farklı bir teknolojinin kullanıldığını söyledi.

Airbus, uçakta kullanılan teknolojinin Instrument Landing System’ten (Aletli İniş Sistemi - ILS) farklı olduğunu belirtti. Otomatik kalkış kontrolü, ILS teknolojisi yerine uçağa direkt entegre edilen görüntü tanıma teknolojisini kullandı.

Airbus’ın son başarısı, şirketin ‘Autonomous Taxi, Take-Off, and Landing (Otonom Taxi, Kalkış ve İniş - ATTOL)' projesinin önemli bir adımıydı. Her geçen gün azalan pilot sayısı ve havayollarının maliyeti azaltma çabaları için bu teknoloji oldukça iyi bir çözüm olabilir.