Palau, zararlı kimyasallar nedeni ile mercan resiflerinin yok olmasına neden olan iki kimyasalı içeren koruyucu güneş kremlerinin kullanılmasını ve satılmasını yasakladı.

Bildiğiniz gibi insanlığın ‘faydasına’ hizmet eden bazı ürünler, içerdikleri kimyasallar nedeni ile Dünya’yı ve içerisindeki doğal hayatı ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bu nedenledir ki Birleşik Devletler’in bir eyaleti olan Hawaii, geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı emsal niteliğindeki bir karar ile bir takım kimyasalları içeren koruyucu güneş kremlerinin satışını ve kullanımını yasaklamıştı.

Benzer bir karar şimdi de Pasifik Okyanusu’ndaki 500’ü aşkın adadan oluşan bir ülke olan Palau’dan geldi. Dünyanın en dikkat çekici mercan resiflerinden bazılarına sahip olan Palau, bu mercan resiflerine zarar veren kimyasalları içeren koruyucu güneş kremlerinin satışını ve kullanımını yasakladı. Bu yasak, Hawaii’de olduğu gibi 2020 yılından itibaren yürürlüğe girecek ve yasaklı koruyucu güneş kremleri ile yakalananlar 1000 dolar para cezasına çarptırılacaklar.

Koruyucu güneş kremlerininde bulunmaması gereken kimyasallar ise oksibenzon ve oktinoksat olarak belirlendi. BBC tarafından yayınlanan rapora göre dünya çapında 3500’ü aşkın koruyucu güneş krem, mercan resifleri için son derece zararlı olan bu iki kimyasalı içeriyor. Bu da küresel iklim değişikliği nedeni ile zaten yok olma tehlikesi yaşayan mercan resiflerini daha da zor durumda bırakıyor.

Bilim insanlarının araştırmalarına göre yasaklı olan bu iki madde, mercanların DNA’sında değişimlerin meydana gelmesine yol açıyor. Bu durum, mercanların varlığını sürdürmesini zorlaştırıyor. Araştırmalara göre küresel iklim değişikliği zaten mercan resiflerinin yok olmasına neden olacak. Dünya’nın ortalama sıcaklığındaki 1.5 derecelik artış, resiflerin %70’inin yok olmasına, 2 derecelik bir artış ise %99’unun yok olmasına neden olacak.