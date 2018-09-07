Ünlü İsim, Twitter'ın iPhone Özelliği Yüzünden Mağdur Oldu

Bir Bollywood oyuncusu, Twitter'ın bir özelliği nedeniyle iPhone üzerinden Android telefonu överken yakalandı.

Akıllı telefon üreticileri, piyasaya sundukları telefonlar için ünlü isimler ile tanıtım anlaşmaları yapmayı iyi bir pazarlama stratejisi olarak görür. Sonuçta kim sevdiği bir ünlünün sahip olduğu akıllı telefonu almak istemez ki? Sanırım hiç kimse istemez. Ama akıllı telefon üreticileri henüz bunu fark edebilmiş değil.

Geçmişte Oprah Winfrey ve Gal Gadot gibi ünlü isimler akıllı telefon üreticileri ile cihaz tanıtımları için anlaşmalar gerçekleştirmişti. Ünlüler, söz konusu anlaşma gereğince sosyal medya hesaplarından, tanıtımını üstlendikleri cihazlarla çekilmiş bazı fotoğraflar yayınladılar. Sorun şu ki Twitter, yayınlanan içeriğin iPhone’dan gelip gelmediğini gösteriyor.

Bollywood’un ünlü isimlerinden Anushka Sharma, Pixel 2 XL’ın tanıtımını gerçekleştirmek için Google ile anlaşma gerçekleştirmişti. Anlaşma şartları gereği Sharma, Pixel 2 XL ile çekilmiş bazı fotoğrafları Twitter’dan yayınladı ve açıklamaya Pixel 2 XL ile çekildiğini gösteren bazı etiketler ekledi. Sorun şu ki tweetin altında açık bir şekilde ‘iPhone için Twitter’dan gönderildi’ ibaresi yer alıyordu.

Gerçek şu ki pek çok ünlü isim iPhone kullanmayı tercih ediyor. Üreticilerin ünlüler ile yaptıkları anlaşmalar bu gerçeği değiştirmiyor. Bu nedenledir ki Apple, iPhone’larını tanıtmak için ünlü isimler ile anlaşma yapmıyor ya da onlara telefonlarını kullanmaları için milyonlarca dolar ödemiyor. Umuyoruz ki Android üreticiler de doğru pazarlamanın bu olmadığını bir gün anlarlar.