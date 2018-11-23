Bir Yıl Aranın Ardından TEDxMETUAnkara Yeniden ODTÜ'de

Geçen yıl 3 Aralık'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 1000 katılımcı ile düzenlenen TEDxMETUAnkara, konuşmalarının sanal ortamda 1 milyondan fazla izlenmesi ve katılımcıların %91 memnuniyeti ile Ankara'nın ve Türkiye'nin en prestijli TEDx etkinlikleri arasında yer aldı.

ODTÜ öğrencileri tarafından düzenlenen ve Ankara genelinden gönüllülerin yer aldığı TEDxMETUAnkara, 9 Aralık'ta X’e Değer Ver' teması ile yeniden ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

TED, 'paylaşmaya değer fikirler' sloganıyla yola çıkan, alanında uzman konuşmacıların yenilikçi fikirlerini, uzunluğu genelde 18 dakikayı aşmayan konuşmalar aracılığıyla yaymayı amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dünyayla ilgili derin bir anlayış aramakta olan, her disiplinden ve kültürden insanı kucaklayan küresel bir topluluk olan TED, fikirlerin gücüyle tutumların, yaşamların ve sonuçta dünyanın değişeceğine derinden inanmaktadır.

TED gibi etkinliklerini herkese erişilebilir kılmak ve paylaşılmaya değer fikirlerin olabildiğince fazla insana ulaşabilmesini sağlamak adına TED, bu formattaki etkinlikleri kendi bünyesinde düzenleyebilmeleri için bağımsız organizatörlere TEDx lisansı sağlamaktadır. Bu lisans dahilinde organizatörler, TED'in belirlediği kurallar çerçevesinde kendi etkinliklerini düzenleyebilmekte ve TED'in felsefesini dünyanın her yanında yaşatma imkanı bulmaktadırlar. Etkinlik formatı olarak TED'e çok benzer düzenlenen bu etkinliklerde verilen konuşmalar, resmi bir TEDxTalks sayfasında yayınlanıp yine gönüllüler tarafından altyazıları hazırlanarak dünya çapında izleyici bulmaktadır.

TEDxMETUAnkara, TED’in ideallerini benimseyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen bir konferanstır. Her yıl düzenlenen bu konferanslarda amaç, alanında uzman kişilerin bir araya gelip düşüncelerini, tecrübelerini ve projelerini paylaşıp katılımcılarla birebir etkileşime geçebileceği bir ortam yaratmaktır. Sadece konuşmalarıyla değil aynı zamanda konuşmalar arasındaki sahne performansları ve fuaye alanındaki etkinlikleriyle öne çıkan TEDxMETUAnkara, Türkiye'deki en prestijli TEDx konferanslarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

TEDxMETUAnkara 2018, "X'e Değer Ver" olarak belirlenen teması ile birçok konuda dönüm ya da kırılma noktasında hissedilen bu günlerde, bireysel ve evrensel değerler üzerine üretilen fikirlere platform olmayı amaçlamaktadır. Değer verdikleri uğruna emek vermiş, uğraşları sonucu hayatlara dokunmayı başarmış, alanlarında uzman konuşmacıları TEDxMETUAnkara sahnesinde ağırlayarak daha çok kalbe ulaşmak istenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için; tedxmetuankara.com veya TEDxMETUAnkara sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.