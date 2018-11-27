Engelliler İçin Tasarlanan Controller Switch'te Çalıştırdı

My Mate VINCE adındaki YouTuber, Nintendo Switch konsolu için Xbox Adaptive Controller'ın nasıl çalıştırılabileceğini gösterdi.

Microsoft'un geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya sürülen ve fiziki engelli kişilerin rahatlıkla oyun oynamasını sağlayan Adaptive Controller, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Tam 19 farklı joystick ve controller portu bulunan cihaz, hem PC hem de Xbox'ta çalıştırılabiliyordu.

Bununla birlikte Microsoft, maalesef diğer platformlara destek ver(e)memişti. Burada hem lisans problemleri hem de Microsoft'un kendi tescilli markaları üzerinden iş yapmak istemesi söz konusuydu. Ancak bir YouTuber, kontrolcüyü Nintendo Switch platformunda da kullanılabilir hale getirdi.

My Mate Vince, gerçekleştirdiği işlemi sadece birkaç gündür test sürecine tabi tutabildiğini ve kendisi de engelli bir oyuncu olduğu için sürecin biraz yavaş ilerlediğini belirtti. Ancak işlevsel ve tamamı ile çalışabilir bir düzen kurduğunu görebiliyoruz.

Böylece Nintendo Switch sahibi engelli kişiler de Joy-Con veya Switch Pro'ya bağımlı kalmadan diledikleri gibi oyun oynayabilecekler. Siz de Microsoft Adaptive Controller'ı incelemek isterseniz buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.