YouTube'da konsollara yaptığı modlarla bilinen Shank Mods kanalından mükemmel bir çalışma geldi.

Geçtiğimiz aylarda konsollara mod ve yazılım geliştiren bir ekip, Wii'yi portatif cihazlara çevirebilecek bir sistem geliştirmişlerdi. Bu gelişmeden sonra, normalde bir ev konsolu olan Wii'yi el konsoluna çevirmek için de çalışmalar başlamıştı.

O dönemden beri bu cihaz üzerinde çalışan Shank, tıpkı bir başka proje olan Kill Mii gibi bir el konsolu geliştirdi. PiiWii adı verilen el konsolu Nintendo DS'in büyük abisi gibi duruyor adeta... Sistemde hem retro GameCube oyunları hem de Wii oyunları rahatlıkla çalıştırılabiliyor.

Shank'ın daha önce tasarladığı konsol, birkaç dakika çalışıp ısındığı için kapanıyordu. Artık aktif bir soğutma sistemi de barındıran bu versiyonda herhangi bir ısınma sorunu bulunmuyor.

YouTuber, konsolun dizayn edilmesine dair her aşamayı tek tek anlatıyor. Video sizlerle: