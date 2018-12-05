En İyi Kamera Testinde iPhone İlk Turda Elendi

Kamerasıyla kendinden bolca bahsettiren telefonlardan biri olan iPhone, bir YouTuber'ın yaptığı testte ilk turda elendi.

Genellikle insanların iPhone’lara yönelmesinin sebeplerinden biri yüksek kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekebilmesidir. Ve bunu iyi şekilde yaptığını da söylemek mümkün gibi görünüyor. Ancak Marques “MKBHD” Brownlee isimli vloggerın son çektiği video aracılığıyla öğreniyoruz ki bu durum aslında tam olarak gerçekliği yansıtmıyor olabilir.

Öncelikle testin nasıl yapıldığını açıklayalım. Sosyal medyada yan yana olmak üzere iki farklı telefonla çekilmiş benzer kareleri paylaşan vlogger, takipçilerine sağdaki fotoğrafın mı yoksa soldaki fotoğrafın mı daha güzel göründüğünü sordu. Ancak bunu sorduğunda hangi fotoğrafın hangi telefona ait olduğu takipçiler tarafından bilinmiyordu.

16 farklı akıllı telefonu karşılaştıran vloggerın testinde iPhone X ve iPhone XS, ilk turda Xiaomi Pocophone ve BlackBerry Key2 gibi telefonlar karşısında kaybettiler.

Evet, yanlış duymadınız. Apple’ın amiral gemileri orta fiyatlı telefonlar karşısında yenik düştü. Bu arada tek bozguna uğrayan firma Apple değil. Google cephesinden de kötü haberler geldi. Google’ın amiral gemileri de Apple gibi kötü bir skorla uğurlandılar.

Bu sonuçlar belki sizin için tatmin edici olmayabilir. En nihayetinde arkasında bir bilimsel araştırmayı ya da detaylı bir incelemeyi barındırmıyor. Ancak Instagram’a fotoğraf attığınızda bilim insanları değil, bu testte oy verenler fotoğraflarınızı beğenecektir. Bu arada haberimizi sonlandırmadan önce Huawei Mate 20 Pro’nun en beğenilen kamera olduğunu söyleyelim.