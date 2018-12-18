YouTuber Mark Rober, evlerin önlerinden paketleri çalan hırsızlara muhteşem bir tuzak hazırlayarak zekanın 'kurnazlığı' her zaman yeneceğini gösterdi.

Yılbaşı gecesi yaklaşırken pek çok marka ürünlerinde ciddi şekilde indirim gerçekleştiriyor. Çoğu kişi bu indirimlerden faydalanarak uzun süredir istediği bir şeyi ya da sevdiklerine bir yılbaşı hediyesi satın alıyor. Yılbaşı dönemi, sıradan insanlar için alışveriş ve yeni yıl eğlencesini çağrıştırıyor olsa da hırsızlar için sokaklarda daha fazla av olması anlamına geliyor.

Bir mühendis ve YouTuber olan Mark Rober, hırsızların evinin önündeki bir paketi çalması nedeni ile yılbaşı dönemi mağdurlarından biri oldu. Ancak zeki birine bulaşırken iki kere düşünmelisiniz. Mark, hırsızlar için hemen bir misilleme hazırladı ve içinde bolca sim ve osuruk gazı bulunan bir paketi evinin önüne bıraktı.

Sahte paket, bir Apple HomePod kutusuna sahipti. Dolayısı ile hırsızlar için muhteşem bir hedefti. Ancak hırsızların bilmedikleri şey; kutunun içinde kendilerini anbean an kaydeden 4 kamera, bir GPS sistemi, etrafa saçılmak için bekleyen bolca sim ve bir kutu osuruk gazı olduğuydu. Rober, tuzağı kurdu ve avlarını beklemeye başladı.

Rober’ın bekleyişi fazla uzun sürmedi. Arabalı bir hırsız, evinin önünden geçerken kutuyu fark ett, aldı ve hızlıca uzaklaştı. Olay yerinden biraz uzaklaştıktan sonra kutuyu açan hırsız, arabanın her yerini kaplayan simlerle karşılaşınca şoka girdi. Hemen ardından araca yayılmaya başlayan osuruk gazını alınca ise direkt olarak kutuyu araçtan dışarı attı.

Mark Rober’ın hırsızlara yaptığı misillemeyi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.