Bir YouTuber, Power Glove'u 'Müzik Aletine' Çevirdi (Video)

Look Mum No Computer kanalının sahibi Sam Battle, bazı elektronik mühendisliği teknikleri sayesinde NES Power Glove ile müzik yaptı. Battle, çeşitli parmak hareketleriyle ses kuvveti ve tonu değiştirerek kendi müziğini oluşturdu.

Şu an dünyanın en büyük çevrimiçi video izleme platformu olan YouTube’da ASMR’dan komik kedi videolarına kadar sayısız video bulunuyor. Bu video türleri arasından en çok rağbet görenlerden, en ilginç ve yaratıcılarından bir tanesi de DIY ('Kendin Yap') türündeki videolar oluyor.

Bu tür içerikler oluşturan kanallar, günlük hayatta işinize yarayabilecek olan şeylerden izlemesi keyifli olanlara kadar birçok içerik üretiyor. Bu haberimizin konusu olan videoysa 'ilginç ve izlemesi keyifli' kategorisinde yer alıyor. ‘Look Mum No Computer’ isimli kanalın sahibi Sam Battle, NES Power Glove’u müzik yapmak için kullandı.

NES Power Glove ile müzik yapmak:

Bir müzisyen olan Sam Battle, Look Mum No Computer isimli YouTube kanalı üzerinden 12 dakika uzunluğunda bir video yayınladı. Battle, üzerinde çeşitli değişiklikler yaptığı NES Power Glove ile müzik yapmayı başardı. Sam Battle, daha sonra Power Glove’u yine kendi yaptığı bir robotik ele bağladı.

Nintendo, Power Glove’u 1989 yılında piyasaya sürmüştü ancak donanımın ömrü çok uzun olmamıştı. Tabii oyun oynamak için tasarlanan böyle bir aparatı müzik yapmak için kullanmak, ilk bakışta kulağa mümkün değilmiş gibi gelse de Battle, eldivende yaptığı değişikliklerle bunu başarıyor.

Sam Battle, elektronik mühendisliğini kullanarak ses kuvveti, ton ve perdeleri eldivendeki parmak hareketleriyle kontrol etmeyi başarıyor ve bu sayede de kendi müziğini oluşturuyor. Peki, siz Power Glove ile yapılan bu müziği nasıl buldunuz?