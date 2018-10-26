Bir YouTuber, Restoranda Çalışan Öğrenciye 10 Bin Dolar Bağış Bıraktı

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YouTube'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Mr. Beast, daha önceki keyifli videolarına bir yenisini ekledi.

9 milyondan fazla takipçisi olan Mr. Beast isimli YouTube kanalının sahibi, ABD'de bir restorana gitti. Restoranda çalışan öğrenciye yalnızca su getirdiği için 10.000 dolar bahşiş ve "Su çok lezzetliydi." gibi bir not bırakan YouTuber'ın daha önce de birçok benzeri yardım yaptığı ortaya çıktı.

Restoranda çalışan ve aynı zamanda bir öğrenci olan Alaina Custer, The News & Observer ile yaptığı röportajda şu sözleri söyledi: "Tam anlamıyla gerçek olduğunu düşünmedim. Paraları elime aldım, yüzlüklerden oluşan büyük bir yığındı. Titriyordum ve 'Bu ne?' diye sorup duruyordum. Birinin bana şaka yaptığını düşünmüştüm."
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Restoranlarda çalışan hemen hemen herkesin öğrenci yahut ihtiyaç sahibi olduğunu vurgulayan Custer, bu nedenle böyle bir bahşiş bıraktığını belirtti. Öte yandan Custer yakın zamanda çektiği başka bir videoda da bu kadar büyük miktardaki bir parayı evsiz adama vermişti.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/abd/201810261035846659-goturmek-su-bardak-dolar-bahsis/
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