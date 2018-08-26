Bir dönemler herkesin gündeminde olan ancak bu gün neredeyse kimsenin adını dahi anmadığı ürünleri irdeleyeceğiz sizlerle.

"Teknoloji çok hızlı değişiyor azizim!" klişesini belki de onlarca yıldır duyuyoruz ama bu sözün hakkını bu kadar verdiği bir dönem daha olmamıştı. Bir gün herkesin elinde dolaşan ve haberlere dahi konu olan yenilikler bir anda ortadan kayboluyor. Küçük bir örnek olarak tasolarla kaç yıl oynadığımızı ve stres çarklarının ne çabuk aramızdan ayrıldığını düşünebilirsiniz.

Gelin sizlerle küçük bir zaman yolculuğuna çıkalım. Bakalım birazdan anacağımız ürünlerin kaçı halen hafızalarınızda yer ediyor.

"Büyük" bir efsaneyle başlıyoruz: İlk piyasaya çıkan cep telefonu Motorola DynaTAC 8000x...

1971'de piyasaya çıkan ilk ses kaydı bırakma cihazı PhoneMate 400.

Belki de dokunmatik ekranlı akıllı telefonlarımızın öncülüğünü eden PalmPilot.

Blackberry efsanesini başlatan ilk telefonla karşınızdayız: BlackBerry Quark.

Google Desktop'u hatırladınız mı? Hani not defteri, saat gibi araçlarla gelirdi. Ne çabuk kaybolup gitti değil mi?

2000'li yılların başında ücretsiz MP3 indirmek için uğrak yerlerden olan Napster'da kayıplara karışanlardan...

Bu kalp seni unutur mu? PsOne reisi buraya sadece adını anmak için aldık diyebiliriz.

Bir dönemler herkesin almak için can attığı bir başka Sony ürünü: Sony Walkman.

CD ve VCD'ler olmadan önce hayatımıza giren VHS kasetler ve bir önceki döneme ait Betamax...





Modern oyunculuğun mihenk taşlarından biri: Commodore 64!

Yerini MacBook'lara bırakmadan önce tasarlanan bu şirin iBook'ları hatırlayan var mı?