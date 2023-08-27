Erkeklerin doğum sancısı çektiği bir dünya hayal edin desek ne düşünürdünüz? Muhtemelen böyle bir şey mümkün olmayacağı için aklınıza herhangi bir fikir gelmezdi. Ama tarih öncesi dönemde Meksika’da, erkeklerin doğum sancısı çekebileceği bir yöntem bulmuşlar!

Kulağa korkutucu geldiği bariz. Yöntemi gördüğünüzde de fikriniz değişmeyecek, çünkü bu yöntem birçok kişi tarafından adeta bir “işkence” olarak addediliyor.

‘Huichol’ olarak bilinen bu yöntem aslında bir ilk değil. Sadece tarihte bu tür örneklere rastlamadığımız için geçmişte bir ‘ilk’ diyebiliriz. Çünkü günümüzde sempatik gebelik sendromu denilen süreci erkeklerin birçoğu yaşıyor.

Sadece doğum esnasında olan huichol, hamilelik boyunca süren sempatik gebelik sendromundan çok farklı.

Couvade olarak bilinen sempatik hamilelik sendromu, eşi hamilelik sürecinde olan bir erkeğin o sürece psikolojik olarak dahil olmasıyla açıklanabiliyor. Özellikle bu durum, hamileliğin üçüncü ayından itibaren fiziksel ve psikolojik belirtilerle birlikte erkeklerde görülüyor.

Mide bulantısı, karın ağrısı, kusma ve benzeri ağrıların eşlik ettiği sendromda çeşitli şikayetler doğuma kadar sürüyor. Tüm bunlar iyi hoş ama ben eşimin doğum acısını da paylaşmak istiyorum diyorsanız bahsedeceğimiz yöntemi uygulayabilirsiniz. Ancak o kadar kolay olmadığını baştan söylemekte fayda var!

Kökleri Azteklere kadar uzanan Huicholler, Meksika’nın yerel ve Şaman halkıdır. Bundan dolayı garip ritüelleriyle de nam salmışlardır.

İspanyol istilasıyla Huichol halkının değişik kültürlerine ait belge ve eşyaların büyük bir kısmı ortadan kaybolmuştur. Bu yüzden onlarla ilgili pek fazla bilgi elimizde yok, ancak kaynaklara geçen bir doğum yöntemi var ki akıllara zarar!

İnanışlarına göre bir erkek, hayatının geri kalanında olduğu gibi karısının doğum esnasında da çektiği acıyı paylaşmalıdır. Bu da sadece iyi ve güzeli değil, acı ve kötü şeyleri de paylaşmak anlamına geliyor. Çok eskilere dayanan bir Huichol çiziminde de bu doğum töreni tasvir ediliyor.

Doğumda, erkeğin testislerine ip bağlanıyor.

Erkek, evin çatısına ya da yüksek bir yere çıkıp oturuyor ve kadın doğum esnasındaki her sancıda, testislerine bağlanan ipin iki ucundan da çekerek bağırıyor. Böylece benzer acıyı erkek de hissederek Huichol inanışına göre doğum acısını tatmış oluyor.

Garip bir gelenekten ziyade bu uygulamanın, kadının acı eşiğini de düşürmüş olabileceği düşünülüyor. Bu geleneği bir işkenceye benzetebilirsiniz. Ama aslında, "kuluçka yapmak, yumurtadan çıkmak" anlamına gelen Fransızca terimden türetilen couvade’ın, yani hamilelik sırasında babanın bu sürece katılımına bağlı geleneğin bir parçası olarak kabul ediliyor.