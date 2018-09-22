Dünyanın bir çok yerine büyük umutlarla inşa edilen yapılar, bir süre sonra atıl hale gelebiliyor. Bu tür yapılardan 7 tanesini sizler için derledik.

Kullanım amacını yitirmesi, doğal felaketler, ekonomik sorunlar... Maliyetine milyonlarca lira harcanan bir sürü yapı, artık harabeye dönmüş durumda olabiliyor. Kimi zaman da bir dönem cıvıl cıvıl olan yerler şimdilerde hayalet kasabayı andırıyor. Bu tür 7 mekanı sizler için bir araya getirdik. İlk sırada Hellenikon Uluslarası Havalimanı var. 2001 yılında yerini Atina Uluslararası Havalimanı'na bırakan mekanda bu günlerde in cin çift kale maç yapıyor.

The Pripyat, Ukrayna'nın en güzel tema parklarından biri olacaktı. 1986'nın Mayıs ayında açılması beklenen park Çernobil faciası sonrası trajik bir görüntüyle karşımızda. 2016 Olimpiyatları için dizayn edilen The Aquatics stadyumu bugünlerde pislik içinde ve bitap bir halde...

1980'lerin başında Kuzey Kore'de inşasına başlanan Ryugyong Oteli, bugünlerde 'Bahtsızlık Oteli' olarak anılıyor. Otelin hiçbir zaman bitmeyecek olma ihtimali var.

Çin'de açılacak olan Wonderland, ekonomik sıkıntılar yüzünden bugünlerde NoOneLand'e dönmüş durumda. Parkın görüntüsü ürkütücü...

San-Zhi Pod City, oldukça güzel düşünülmüş bir 'beach resort otel' projesiydi. Ancak zaman içerisinde unutularak 'hiç resort otel' halini aldı.

Japonya'nın Hashima adası, 1959 yılında, madencilerin ve ailelerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu 5.000'den fazla insanın yaşadığı bir adaydı. Artık harabeye dönüşmüş bir ıssız ada...

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Kaynak : https://www.businessinsider.com/expensive-structures-deserted-abandoned-stadium-airport-hotel-amusement-park-2018-9?utm_source=feedly&utm_medium=referral#japans-hashima-island-nicknamed-battleship-island-was-once-one-of-the-most-densely-populated-areas-in

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