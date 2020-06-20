Saatlerce İdrarını Tutan Çinlinin Mesanesi Patladı

10 şişeden fazla bira içtikten sonra yaklaşık 18 saat boyunca idrarını tutan bir Çinlinin mesanesinin 3 yerinden patladığı öğrenildi. Adamın alkolün etkisiyle uykusunun ağırlaştığı ve bu nedenle tuvalet ihtiyacını fark etmediği belirtildi.

Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 40 yaşında Hu isimli bir adam, Zhuji Halk Hastanesi'ne gittiğinde, karın ağrısından duramıyor ve düz bir şekilde yatamıyordu. Yaklaşık 18 saat boyunca yatakta kalan bu adamın mesanesinin 3 yerinden yırtıldığı ortaya çıktı. Hu, 18 saat boyunca tuvalete gitmemişti. Doktorların aktardığına bakılırsa zamanında tedavi altına alınmasaydı Hu'nun bazı organları ölmeye başlayabilirdi. Ameliyat sonucunda kurtarılan Hu'nun durumu şu anda stabil.

Peki bunun nedeni neydi? Yapılan incelemeler, Çinli adamın alkol ve derin uyku kurbanı olduğunu gösterdi. Çinli Hu, 10 şişeden fazla bira içtikten sonra sızıp yaklaşık 18 saati yatakta geçirmişti. Uyandığında karın bölgesinde şiddetli bir ağrı hisseden Hu'nun mesanesinin 3 yerinden patladığı ortaya çıktı. Ameliyat edilen Hu, uyandığı zaman dahi tam olarak ayık değildi ve ağrı nedeniyle düz bir biçimde yatamıyordu.

Nadir yaşansa da mesane patlaması herkeste görülebilir

Unilad'de yer alan habere göre üç hekimin ameliyat ettiği Hu'nun mesanesi, yüksek basınç nedeniyle patlamış. Çekilen tomografinin sonucuna göre, yırtıklardan biri karın boşluğunda oluşmuş ve bu nedenle hastanın bağırsağı mesanesine girmiş. Hastanenin açıklamasına bakılırsa, zamanında tedavi altına alınmasaydı bu durum doku ölümüne neden olabilirdi. Ameliyatın ardından Hu'nun durumunun stabil olduğu açıklandı.

Yaşanan olayın nadir görüldüğü belirtilse de, doktorlar mesane patlamasının bir ihtimal olarak herkes için geçerli olduğuna dikkat çekiyorlar. Hastanenin yaptığı açıklamada, insanlardaki mesanenin esnek olduğu için mideye giren sıvılarla birlikte genişleyebileceği, ancak buna rağmen yine de sınırlı bir kapasitesinin olduğuna dikkat çekiliyor. Bu kapasitenin 350 ila 500 mililitre kadar olduğu söyleniyor.