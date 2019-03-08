Adını Çok Duymadığınız, Dünyayı Değiştirebilecek 10 Kadın

Yaptıkları çalışmalarla, duruşlarıyla ve fikirleriyle hayatlarımıza dokunan, birçok kişiye ilham kaynağı olan başarılı kadınlar var. Bugün bu olağanüstü hayatlardan bazılarını tanıtmak istedik. Hayatlarımıza etki eden 10 başarılı kadını, gelin hep birlikte tanıyalım.

Dünya üzerinde adını tarihin sayfalarına altın harflerle kazıyan birçok isim mevcut. Bunlardan bazılarının isimlerini daha fazla duyma şansımız oluyorken, bazı kişileri yeterince tanımaya fırsat bulamıyoruz. Özellikle başarılı kadınların isimleri zaman zaman gölgede kalıyor. Geçmişte bazı alanlarda kadınların hiç yer almamış olması, bugün hala bazı ön yargıları da beraberinde getiriyor.

Günümüzde farklı alanlardaki inanılmaz başarıları ile geleceğe yön veren birçok kadın mevcut. Bu listede, adını az duymamıza rağmen hayatımıza yön verebilecek başarılı kadınlarla tanışıyoruz.

Teorik fizikçi Sabrina Paterski:

Sabrina Paterski günümüzün Einstein’ı olarak tanımlanıyor. Henüz sadece 25 yaşında olan Paterski, teorik fizik alanında kariyer yapıyor. Daha şimdiden bilim dünyasında birçok fizikçi tarafından övgüyle bahsedilen ABD’li dehaya, Amazon’un CEO’su Jeff Bezos tarafından çoktan iş teklifi yapıldı bile. Genç yaşına rağmen bu bilim insanının adından bu kadar söz edilmesi sizleri şaşırttıysa daha da şaşırmaya hazır olun. Sabrina, dehasını çok küçük yaşlardayken göstermeye başladı. 12-14 yaşları arasındayken kendi tek motorlu uçağını yapan çağımızın en zeki insanları arasında gösterilen genç dahi, 16 yaşında ise kendi uçağıyla test pilotu olarak uçmaya başladı.

Nobel ödüllü Malala Yousafzai:

21 yaşındaki Pakistanlı Malala Yousafzai, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için adeta gecesini gündüzüne katan bir kadın. Pakistan başbakanı, kendisini ülkenin en etkili insanı olarak gösteriyor. Aslında yaptığı çalışmaları böyle kısa bir makale ile anlatmak çok da mümkün değil. İnsan hakları ve kadınların eğitimi konusunda küçük yaşlarından itibaren çalışmalar yürüten Yousafzai, Nobel Ödülü’nü kazanan en genç kişi olma ünvanını taşıyor. Malala Yousafzai yazdığı iki kitap ve elde ettiği gelirler ile milyonlarca kız çocuğunun okula gitmesinin önündeki engelleri kaldıran ilham verici bir insan oldu.

Bilim insanı Jane Goodall:

Jane Goodall’ı modern dünyanın en olağanüstü kadınlarından biri olarak tanımlamak pek de yanlış olmaz. Goodall çevreye, hayvanlara hatta insanların daha iyi bireyler olmasına kadar her türlü çalışmada aktif olarak görev aldı. Hayvan davranışlarını tekrar tanımladı. 26 yaşında tek başına Tanzanya’ya giden ve orada şempanzeler ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanı, doğal yaşama dair bilinmeyenleri ortaya çıkardı. ABD’li yönetmen Brett Morgen, Jane Goodall’ın keşiflerini tamamlamasının üzerinden 50 yıl geçtikten sonra, kaydettiği görüntüleri buldu. İnanılmaz derecede etkileyici ve daha önce hiç görülmemiş çekimlerin yer aldığı kayıtlar, belgesel haline getirildi. Bir National Georgraphic belgeseli olarak hazırlanan “Jane” isimli belgesel, bu harika kadının hayatının bir kesitini bizlerle paylaşıyor.

Melinda Gates:

Forbes Melinda Gates’i dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak tanımlıyor. Hayırseverlik konusunda Gates’ten daha cömert bir kişi daha bulmak zor. Özellikle kadınların eğitimleri konusunda büyük çalışmalara imza atan hayırsever iş kadını, kendi derneğinde bu konu için tam 40 milyar dolar fon ayırmış. İş dünyasında oldukça başarılı projelere imza atan Gates, eğer dünyaya bir daha gelse mutlaka teknoloji sektöründe çalışmak istediğini belirtiyor. Geleceğin mesleklerinin yazılım, teknoloji gibi alanlarda yükseleceğini ifade eden ünlü iş kadını, bu nedenle kadınların teknoloji alanında daha fazla yer almaları için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Kendisini Bill Gates'in eşi olarak tanıyoruz.

Myanmar'a umut olan Aung San Suu Kyi:

Aung San Suu Kyi, dünyada çok sayıda insana ilham olmuş bir kişi. O, şiddete karşı olan duruşuyla, fikirlerini savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen bir barış savaşçısı. Görüşlerini hiçbir zaman sakınmayan Aung San Suu Kyi bu nedenle 15 yaşından 21 yaşına kadar ev hapsinde tutulmuş. Barışçıl düşüncelerinin kendi ülkesi ve tüm dünya üzerinde, büyük sayıda yandaş toplaması, onu yeryüzündeki en etkili insanlardan biri yaptı. Hatta ev hapsindeyken Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü fakat cezası nedeni ile fiziksel olarak ödülünü teslim alamadı. San Suu Kyi, tarihte birçok kişinin olaylara olan bakış açısını değiştirdi, kendi fikirleri için ayağa kalkmayı öğretti.

Astronot Ellen Ochoa

Ellen Ochoa, birçok kişi için bir kahraman, bir idol. Kendisi bir mühendis ve eski NASA astronotu. Tam 4 defa uzay uçuşlarında görev aldı. Günümüzde robotların geldiği noktada Ochoa’nın büyük katkısı var. Robotikte kullanılan optik sistemleri geliştiren Ochoa, çocuklar için tam bir ilham kaynağı olarak gösteriliyor. Bu başarılı bilim kadınına NASA tarafından verilen sayısız üstün hizmet madalyası mevcut.

İş insanı Linda J. Wachner:

Wachner, dünyanın en başarılı ve en güçlü kadınlarından biri olarak gösteriliyor. Sadece başarısı ile değil aynı zamanda genç kızlara iş hayatında güçlü olmaları konusunda ışık tutmasıyla da güçlü bir rol model oluyor. Ünlü iş kadını 11 yaşında iken, 1 sene boyunca vücudu alçıda kalıyor. İşte tam olarak o yıllarda bir daha asla güçsüz olmamak için kendisine söz veriyor. Bugün ise iş dünyasında, tüm otoritelerce en zorlu ve en güçlü iş kadınlarından biri olarak adından söz ettiriyor.

Deniz bilimci Steph Gabriel:

Binlerce insana ilham veren Steph Gabriel çok genç yaşına rağmen geniş kitleler tarafından tanınan bir aktivist, deniz bilimci ve girişimci. Çevreye duyarlılığı onu aynı zamanda bu konu üzerine düşünmeye teşvik etmiş. Bu sayede de plastik atıklar kullanılarak yüzme kıyafetleri üretimi yapan bir şirket kurmuş. Bu yaratıcı fikir ile iş hayatında büyük yankı uyandıran Gabriel, başarı yolunda ilerlerken çevreye de duyarlı kalınabileceğinin en güzel örneklerinden biri olmayı başarıyor.

Yüzücü Yusra Mardini:

Yusra Mardini’nin hikayesi gerçek bir başarı ve kurtuluş öyküsü. Suriye’de doğan Mardini, ülkesinde çıkan savaş nedeni ile kendisi ile birlikte 18 kişinin daha bulunduğu bir botla Yunanistan’a kaçmak için yola çıkıyor. Ege Denizi’nden geçerken botlarının motoru bozuluyor ve bot hızla su almaya başlıyor. Genç kız ve yanında bulunan iki kişi, üç saat boyunca botu iterek kıyıya ulaştırıyorlar. Sadece 20 yaşında olan Mardini’nin başarı hikayesi burada başlıyor. Şu an Almanya’da yaşayan genç kız, göçmenler için düzenlenen olimpiyatlarda yüzücü olarak yarışıyor. Tüm dünyanın dikkatle izlediği başarılı yüzücü, birçok kişiye ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Danielle Fong

Danielle Fong “Dünya’yı kurtaracak kişi” olarak gösterilen nadir insanlar arasında yer alıyor. Kendisi 12 yaşında liseye kabul ediliyor. 22 yaşında ise arkadaşları ile birlikte LightSail Energy adında bir şirket kuruyor. Şirketin tüm dünyada bu kadar büyük bir yankı uyandırmasının ve Fong’un bir kurtarıcı olarak görülmesinin nedeni ise çalıştıkları proje. Sıkıştırılmış hava enerjisini depolamayı başaran şirket, gelecek için büyük bir umut veriyor. Forbes’un “30 yaşın altındaki en başarılı girişimciler” listesine giren Fong, tüm dünyanın gözlerini üzerine çekmeyi başaran en genç kişilerden biri olmayı başardı.

Elbette adını çok az duyduğumuz başarılı kadınlar var. Eğer sizin de aklınızda olanlar varsa yorumlar kısmında onları başarılarıyla birlikte anabilirsiniz. Bu vesileyle Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.