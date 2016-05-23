Fotoğrafçı Calob Castellon, Instagram'da paylaştığı gönderilerle biraz photoshop ve biraz fotoğrafçılık bilgisinin çöpten altın çıkarabileceğini kanıtlıyor.

Eğer güzel manzaralar, portreler ya da çizimler görmek istiyorsanız dünyanın en popüler görsel içerik platformu olan Instagram’da turlayabilirsiniz. Usta fotoğrafçıların ellerinden çıkmış fotoğrafları incelerken fark edeceksiniz ki bazı fotoğraflar, gerçek olamayacak kadar güzel renklere ve dokulara sahip.

Gerçek şu ki; işini bilen bir fotoğrafçıyla iyi bir photoshop yazılımı birleştiğinde gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar ortaya çıkıyor. Elbette ki bu fotoğraflardaki renkler, dokular ve ışıklarla bir takıp düzenlemeler yapılıyor. Ancak bu durum, bir market reyonunda bile bir sanat eseri ortaya çıkabilmesini sağlıyor.

Fotoğrafçı ve grafik tasarımcı olan Calob Castellon, Instagram hesabında birbirinden etkileyici fotoğraflar paylaşıyor. Castellon’un paylaştığı fotoğrafları görenler, onun muhteşem bir stüdyoda çekimler gerçekleştirdiğini ve fotoğrafları bu hale getirmek için tüm photoshop marifetlerini kullandığını düşünüyor.

Gerçek şu ki Castellon, bir tutam pamuk, bir market reyonu ya da bir TV ekranından sanat eserleri çıkarmayı başarıyor. Buraya tıklayarak Calob Castellon’un Instagram profilini ziyaret edebilir, birbirinden güzel fotoğraflarını inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki fotoğraflarda ise bu muhteşem fotoğrafların kamera arkası görüntülerini inceleyebilirsiniz.