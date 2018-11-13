Gökyüzünde Hızla İlerleyen Gizemli Bir Nesne Bildirildi

İrlanda semalarında uçmakta olan birden fazla pilot, gökyüzünde hızla ilerleyen ve parlayan gizemli bir nesne olduğunu bildirdi. Yetkililer, konu ile ilgili soruşturma başlattı.

İnsanlığın uzay teknolojileri ve çalışmaları konusunda bu denli ileri seviyeye gelmiş olması, dünya dışı yaşam arayışlarını da beraberinde getiriyor. Yüzlerce astronom onlarca yıldır dünya dışı medeni bir yaşama dair kanıtlar arıyor olsa da ‘Evrende yalnız mıyız?’ sorusu 7’den 70’e hemen herkesin aklını kurcalıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü İrlanda yakınlarında yaşanan bir olay, akıllara yine bu soruyu getirdi. Zira birden fazla uçak pilotu gökyüzünde normalin dışında bir hızla ilerleyen oldukça parlak bir nesne gördüklerini rapor etti. Raporların ardından İrlanda Havacılık Kurumu, olayla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Britanya Havayolları’na bağlı bir pilot, İrlanda’daki Shannon Havalimanı Hava Trafik Kontrol ile telsiz bağlantısı kurarak gördüklerini anlattı ve bölgede herhangi bir askeri tatbikat olup olmadığını sordu. Fakat Hava Trafik Kontrol, radarda herhangi bir tatbikat görülmediğini belirtti. Pilot, çok hızlı ilerleyen, parlayan ve bir anda ortadan kaybolan bir nesneyi rapor etti.

Bu sırada Virgin Havayolları’ndan bir başka pilot, bir çeşit meteor ya da bazı küçük nesnelerin atmosfere yeniden giriş yaptıklarını bildirdi. Pilot, aynı çizgide birden fazla nesne olduğunu dile getirirken söz konusu nesnelerin fazlasıyla parlak olduğunu belirtti. Pilotların raporları incelemeye alınırken olay yetkililer tarafından araştırılıyor.

Harvardlı astronom Jonathan McDowell ise olayın büyütülecek bir şey olmadığını ve atmosfere sürekli olarak uzay çöplerinin giriş yaptığını belirtti. Dünya etrafında binlerce nesnenin döndüğünü hatırlatan McDowell, söz konusu günde herhangi bir uydunun atmosfere girmesi beklenmediğini ancak meteor girişi saptanmış olabileceğini belirtti.