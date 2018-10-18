Rus tasarımcı Igor Shitikov'un, Renntransporter adını verdiği bu konsept adeta Porsche'ler için güvenli birer yuva niteliği taşıyor.

Rus tasarımcı Shitikov, sanal ortamda hayalinde olan bir konsepti gerçeğe dönüştürmüş. Porsche için yarış ve pistlerde kullanılmak üzere bir lojistik otobüsü tasarlamış. Otobüs, her ne kadar modern dursa da keskin hatlı ayrıntıları ile markanın geçmişine göz kırpar nitelikte.

Bu devasa minibüs rahatlıkla iki adet Porsche yarış arabasını da içinde taşıyabiliyor. Herangi bir piste bununla geldiğinizde göreceğiniz ilgiyi tahmin bile edemiyoruz.

Neden Porsche?

Firma üretime başladığı daha ilk yıllardan itibaren pist ve yol deneyimi için en yüksek kaliteyi ortaya koymaya çalıştı. Porsche'nin 356 modeliyle başlayan otomotiv macerası, 917 ve 956 gibi unutulmaz yarış otomobilleri ile devam etti. Firma, LeMans'ı 16 kez kazanmış, Formula 1'de McLaren'in motorunu yaratmış, Paris Dakar Rallisi'nin de zirvedeki isimlerinden biri olmayı da başarmıştır. Bunları söyleyince Shitikov'un çizimlerinde Porsche'yi kullanmasına şaşırmamak gerek.

Şimdi sizi söz konusu konsept tasarım görselleriyle baş başa bırakalım: