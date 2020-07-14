Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'a Araç Gönderiyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Arap dünyasında bir ilki gerçekleştirerek başka bir gezegene uçuş gerçekleştirecek. Hope adını verdikleri uzay aracı, Mars'a fırlatılacak 2 yıl boyunca Mars üzerinde çalışacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mars'a ilk uzay görevini gerçekleştirecek. BAE tarafından gerçekleştirilecek olan bu görev, Arap dünyasında da başka bir gezegene gerçekleştirilen ilk uçuş olacak.

Hope (Umut) adı verilen SUV araç boyutlarındaki uzay aracı, 7 ay içerisinde Mars'a ulaşacak. Araç, Mars'a ulaştıktan sonra gezegenin atmosferinin güneş rüzgârlarıyla nasıl etkileşime girdiğini gözlemleyerek oksijen ve hidrojen kaybını takip ederek kızıl gezegenin atmosferi üzerinde çalışacak.

Arap dünyasından farklı bir gezegene ilk seyahat

Görevin amacı, tam bir Mars yılı boyunca gezegenin ikliminin küresel bir haritasını çıkartmak olacak. Bu görev, insanlık için de bir ilk olmuş olacak. BAE Gelişmiş Bilimler Bakanı ve uzay görevinin başındaki isim olan Sarah Al Amiri "Mars'ın tamamını tüm gün boyunca, tüm Mars yılı boyunca kapsayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Hope, büyük ve oval şekilli yörüngesi sayesinde, 55 saatlik yörüngesinde gezegenin büyük bir kısmını çekim alanına alabilecek. NASA'daki Mars Program Office'teki bilim insanı Richard Zurek, "Emirlik'in bu konuda hevesli olmasının sebebi sadece teknolojisini göstermek değil, Mars'ın bilimsel olarak anlaşılmasına katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı.

Hope, Japonya'daki Tenaghashima Space Center'dan fırlatılacak. Aynı zamanda bu uzay aracı, temmuz ayının son haftalarında Mars'a gitmek için fırlatılacak olan üç araçtan bir tanesi. NASA, 30 Temmuz'da Perseverance adını verdiği uzay aracını fırlatmayı planlarken Çin de bu ay bitmeden bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Bu görevlerin fırlatma tarihlerinin birbirine bu kadar yakın olmasının sebebi ise gezegenlerin yörüngesel yollarında Mars'ı Dünya'ya yakından geçerken yakalamak. Eğer ki uzay ajansları bu şansı kaçırırsa böyle bir fırsat için 2022'ye kadar beklemek zorunda kalacaklar. Eğer ki her şey yolunda giderse Hope sondajı, Şubat 2021'de Mars'a ulaşacak ve 2 yıl boyunca gezegenin üstünde çalışacak.