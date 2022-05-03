Birleşik Krallığın Aranan Suçlusu İstanbul’da Yakalandı

Birleşik Krallığın en çok aranan suçluları listesinde yer alan Alex Male isimli uyuşturucu ticareti suçlusu, İstanbul Havalimanında Türkiye’ye giriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Birleşik Krallığın en çok aranan suçlularından biri olan Somerset’li Alex Male, İngiltere’de A tipi uyuşturucu ticareti yapmak sebebi ile aranıyordu. 29 yaşındaki Male, geçtiğimiz Cumartesi günü Türkiye’ye yaptığı uçuş sırasında tutuklandı.

Male, Portekiz’in başkenti Lizbon’dan İstanbul’a yapmaya çalıştığı bir uçuş sonrasında Türkiye sınır güvenliğinin dikkatine takıldı ve orada gözaltına alınıp emniyet güçlerine teslim edildi. Tutuklama sonrası yapılan ifade alımında Male’i tutuklayan polisin açıklamaları gündem oldu.

‘Türkiye’deki sınır güvenliğini hafife almış’

Uluslararası irtibat görevlisi Phil Robinson’un dediğine göre Male, saf bir şekilde uluslararası sınırlardan sahte belgeler kullanarak geçebileceğini ve emniyet güçleri tarafından tespit edilmeyeceğini düşünüyormuş.

Robinson’un açıklamasına göre Alex Male, Türkiye sınır polisinin dikkatini ve tecrübesini hafife almış. İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Alex Male, gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkeye sokulmamış ve Lizbon havalimanına geri gönderilerek orada tutuklanması sağlanmış.

Male'ın yakalanmasının ardından İngiliz emniyet görevlisi yaptığı açıklamada "Tehlikeli suçlarla olan bağlantısı nedeniyle aranıyordu. Ülkedeki bazı topluluklara büyük hasar veriyordu, yakalandığı için çok memnunum" sözlerine yer ver verdi. İngiliz emniyeti, Türk polisine teşekkürlerini ileterek polislerimizi bu başarısından dolayı övgü yağmuruna tuttu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.