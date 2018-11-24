Birleşik Krallık 2021'e Kadar Sürücüsüz Araçlara Geçecek

Hayatımza giren teknolojik yenilikler birçok şeyi değiştirirken bazı alışkanlıklarımızı da ortadan kaldırıyor. Son yıllarda üstüne en çok düşülen gelişmelerden olan sürücüsüz araçlar önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayatımızın doğal akışı içerisinde yer alabilir.

ABD, Çin ve Kanada kendi sürücüsüz otomobillerini yaparken Birleşik Krallık boş durmak istemiyor. Hükümet, Londra içinde taksiler ve İskoçya’da otobüsler de dahil olmak üzere 2021’e kadar sürücüsüz araçlara geçiş yapmak istiyor, bunun içinde 25 milyon sterlin (33 milyon dolar) bütçe ayırıyor.

İskoçya’nın ilk sürücüsüz otobüsü –Fife ve Edinburg arasında haftada 10 bin sefer yapabilecek- 4.5milyon sterline (5.6 milyon dolar) mâl olacak. BBC’ye göre otonom otobüsler, 42 yolcuyla 22.5 km yol yapabilecek ve 20 dakikada bir sefere çıkacak.

Londra’da özel bir taksi şirketi olan Addison Lee, Greenwich’te başlayacak ve tüm Londra’ya yayılacak olan otonom taksi deneme sürüşlerini alacak. Şu an başkentin haritasını dijital ortama aktaran Oxbotica şirketiyle çalışıyorlar. Rakipleri olan Uber, bu senenin başında ABD’de de sürücüsüz araç denemeleri yapmış fakat bir kazayla sonuçlanmıştı ve sürücüsüz araç denemelerini geçici olarak rafa kaldırmıştı.

Bu arada, Jaguar Land Rover Londra’da Discovery ismini verdiği sürücüsüz 6 araç için hazırlanıyor. Bu girişime dair bilgiler henüz az olsa da otomobil üreticisi başkent sokaklarında yarı otonom park denemelerine başladı. Bu testler Birleşik Krallık’ın oto-sürücü testlerinin bir parçası, ayrıca Lutz Pathfinder adı altında Ford ve Tata ile bir ortaklığı da kapsıyor. Ülke, ayrıca otonom araçların sigortası ve elektrikli araçların şarj noktaları gibi konuların da dahil olduğu “Vehicle Technology and Aviation Bill” çalışmasını da tamamladı.