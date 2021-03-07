Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Apple'ın App Store uygulama mağazasını rekabete aykırılık şüphesiyle inceleme altına aldı. İnceleme, uygulama geliştiricilerinden gelen şikâyetler üzerine başlatıldı.

Teknoloji devi Apple, bildiğiniz üzere uygulama geliştiricilerine uygulamalarını yayınlama konusunda pek fazla bir seçenek sunmuyor. Geliştiriciler, geliştirdikleri uygulamaları iPhone kullanıcılarına sunabilmek için yalnızca App Store'a bel bağlıyor. Bu da Apple'ın bir nebze tekelcilik yaptığını gösteriyor.

İşte bu durum, Birleşik Krallık'taki Rekabet ve Piyasalar Kurumu (Competition and Markets Authority – CMA) tarafından ele alındı. Temelde Apple'ın gücünü geliştiricilere karşı kötü yönde kullandığı gerekçesiyle yeni bir inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında iOS App Store uygulama mağazası, Apple'ın yasayı çiğneyip çiğnemediğini anlamak üzere mercek altına alındı.

Apple yine tekelcilikle suçlanıyor:

CMA tarafından başlatılan bu incelemenin başlatılmasında geliştiricilerin Apple'ın şartlarını ve koşullarını şikâyet etmeleri rol oynadı. Geliştiricilere göre Apple'ın onaylattığı şartlar ve koşullar haksız ve rekabet kanununu da ihlal etmekte. Bu noktada Apple ve Epic Games arasında tartışmaları alevleyen, Apple'ın yalnızca kendi ödeme sistemiyle uygulama içi alışverişe izin vermesi durumu yeniden kendisini gösterdi. CMA, bu şikâyetleri yapan geliştiricileri açığa çıkarmadı.

İncelemeye dair Apple tarafından gelen açıklamaysa ılımlı. Şirket, CMA'nın incelemesiyle çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını açıkladı. Bununla birlikte uyguladıkları ödeme sistemi konusuna da bir açıklama getirdi. Buna göre Apple'ın yalnızca kendi ödeme yöntemine yer vermesinin nedeni, ödeme sürecini daha kolay ve daha güvenli hale getirmekti.

Apple, açıklamasında iOS uygulama ekonomisinin Birleşik Krallık'ta yüz binlerce işi desteklediğini, bu nedenle sorunu çözmek için bir fikri olan herhangi bir geliştiricinin Apple'a ulaşabileceğini belirtti. Yine de bu durum çözülene kadar Apple, geliştiricilere uyguladığı şartları ve koşulları geçerli kılmaya devam edecek.