Birleşik Krallık, Huawei Konusunda Kararını Verecek

Birleşik Krallık hükûmeti, salı günü Çinli teknoloji devi Huawei’nin ürünlerinin 5G altyapısında kullanılıp kullanılmayacağına karar verecek. ABD’nin yasaklama kararı alınması için lobi faaliyetleri yürüttüğü biliniyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ilk kıvılcımları, ABD’nin Çinli üreticiyi 5G altyapısı çalışmalarından men etmesiyle ortaya çıkmıştı. Kısaca özetlemek gerekirse ABD, Huawei’yi Çin hükûmeti için casusluk yapmakla suçlamış, Huawei ise böyle bir şey yapmadıklarını savunmuştu. Sonuç olarak ABD, Huawei’ye ambargo uygulamıştı.

Trump yönetimi, bu kadarla da kalmamış ve müttefiklerinin de Çinli üretici ile olan ilişkilerini sonlandırmasını istemişti. Bu amaçla pek çok ülkede lobi faaliyetlerine de başlanmıştı. ABD’li üreticiler de Huawei’yle çalışmayı sonlandırmıştı.

'Teknolojik açıdan bağımlı olmak'

Birleşik Krallık’ta Başbakan Boris Johnson’ın başkanlık yapacağı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Huawei’nin 5G altyapısındaki rolü masaya yatırılacak. Konseyin aldığı kararı hemen açıklaması beklenmiyor.

Söylentiler ise Johnson’ın kısmi bir yasaklama getireceği ve Huawei’yi ağın yalnızca 'ana parçaları' konusunda devreden çıkaracağı yönünde. Boris Johnson, bugün yaptığı açıklamada ulusal güvenliği riske atmadan tüketici faydasını ön planda tutacakları bir sistem geliştirmek istediklerini söyledi.

Önceki Dış İlişkiler Sekreteri Jeremy Hunt, BBC’ye yaptığı açıklamada Birleşik Krallık’ın başka bir ülkeye teknolojik olarak bağımlı olmasının mantıklı olup olmadığını sorgulamıştı.

ABD, Huawei’yi engellemeye çalışıyor:

ABD, Huawei’nin 5G piyasasında öne çıkmasını engellemeye çalışıyor. Mike Pompeo, Milletvekili Tom Tugendhat’ın Huawei karşıtı açıklamalarını retweetledi ve “Vekil Tom Tugendhat doğru anlamış” ifadesini kullandı.

Geçen yıl Huawei ve onunla ilişkili 68 firmaya yasak getiren ABD, iki hafta önce de Büyük Britanya hükûmetine bir dosya göndermişti. Dosyada ABD’ye göre Huawei ile çalışmanın oluşturduğu güvenlik açıkları yer alıyordu.

Birleşik Krallık istihbaratı ise iletişim ağının ana kısımlarının müdahaleye açık olmadığı bir sistem kurmanın mümkün olduğuna inanıyor. Şu anda Birleşik Krallık içerisinde 5G altyapısına sahip olan Three, 02, EE ve Vodafone’dan yalnızca 02, Huawei markalı ekipman kullanmıyor ancak onların da Vodafone ile ağ paylaşım anlaşması var.

Ericsson ve Nokia da 5G altyapısı için ekipmanlar üretiyor ancak onların ekipmanları daha pahalı. Öte yandan Huawei’ye yapılan suçlamalar da biraz ironik zira firma, tam 15 yıldır Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteriyor ve ülkedeki 4G ağının büyük kısmı da firmanın ürünlerinden oluşuyor.