Birleşmiş Milletler'den Küresel Hastalık Risk Haritası

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, gelecekteki olası salgınları azaltmak için hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların küresel risk haritasını çıkaracak. Küresel risk haritası; vahşi hayvan ticareti, habitat parçalanması ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi verileri içerecek.

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak küresel anlamda faaliyet gösteren kurumlar geleceğe yönelik önlemler almak istiyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bu kapsamda gelecekteki olası salgınları azaltmak için hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıkların küresel risk haritasını çıkaracak.

AA'nın aktardığına göre UNEP'ten yapılan açıklamada, örgütün çevrenin korunması ve gelecekteki olası salgınların önlenmesi için yeni küresel risk haritası üzerinde çalıştığı belirtildi. Küresel risk haritası; kaçak vahşi hayvan ticareti, habitat parçalanması ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi verileri içerecek. Açıklamada bunun yanı sıra tıbbi, elektronik ve kimyasal atıkların insan sağlığına ve çevreye daha fazla zarar vermemesi için de karar mekanizmalarına destek verileceği belirtildi.

Kısa vadeli çözüm yok:

Kurumun açıklamasında görüşlerine yer verilen UNEP yöneticisi Inger Andersen, "Gezegen, COVID-19 ile insanlığın değişmesi gerektiğine dair en güçlü mesajı verdi. Fabrikaları kapatmak kısa vadeli bir çözüm ve uzun süre uygulanamaz. Doğa ile uyumlu ekonomiler, ulusların gelişmesini sağlamak için kritik öneme sahip" dedi.

Öte yandan yakın zamanda bir açıklama yapan Tarım Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naim Ayaz, şu ana kadar elde edilen bilimsel verilerin koronavirüsün insandan insana bulaştığı yönünde olduğunu ve henüz hayvandan insana doğru bir bulaşmaya dair bir vakanın olmadığını söylemişti.

Ayaz, "Şu ana kadarki vakalar hayvanlardan insanlara doğru bir bulaşmanın olmadığı ancak insanlardan hayvanlara bir bulaşmanın olabileceği yönünde fakat yine önemli bir başka detaysa COVID-19 tespit edilen kedilerden biriyle aynı evde yaşayan diğer kedide virüs etkeni negatif bulundu. Yani hayvandan hayvana bulaşmanın da her defasında olmadığının gösterilmesi açısından önemli bir bulguydu bu" demişti.