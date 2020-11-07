BM, Temel Gıda Fiyatlarının %6 Arttığını Açıkladı

Birleşmiş Milletler, temel gıda fiyatlarının dünya genelinde son 5 aydır artışta olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre temel gıda fiyatları, yılbaşından bu yana %6'lık bir artış yaşadı.

Başta birçok Afrika ülkesi olmak üzere dünyadaki birçok ülkede insanlar, temel gıdalara ulaşmakta zorlanıyorlar. Üstelik Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklama, bu sene içerisinde bu durumun daha da iyiye gitmediğini gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde temel gıda fiyatlarının artışta olduğunu açıkladı. Örgüte göre temel gıda fiyatları, ekim ayında %3,1 artarken yıllık bazda da %6'lık bir artış yaşadı. Ayrıca fiyatların art arda 5 aydır arttığı da ifade edildi.

Temel gıda fiyatları artıyor

Fiyatlarında en çok artışın görüldüğü ürünler tahıl, şeker, süt ürünleri ve bitkisel yağlar oldu. Tahıl fiyatları son bir ay içerisinde %7,2, geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış yaşadı. Tahıl fiyatlarındaki artışın nedenleri olarak daralan ihracat arzı, Arjantin'deki kötü hava koşulları ve Avrupa, Kuzey Amerika, Karadeniz Bölgesi'ndeki kurak hava gösterildi.

Dünyanın en büyük şeker üreticisi iki ülkesi olan Brezilya ve Hindistan'da üretim düştü ve şeker fiyatı ekim ayında %7,2 artış yaşadı. Ayrıca süt ürünleri de aylık bazda %2,2'lik bir artış yaşadı. En çok pahalanan süt ürünleri arasında peynir, yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı yer aldı.

Artış yaşanan bir diğer kalem olan bitkisel yağ endeksi, geçen ay %1,8'lik bir artış yaşadı ve son 9 ayın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Yağ fiyatlarındaki artışın sebebi ise palm yağı ve soya yağındaki fiyat artışı olarak gösterildi. Fiyatlarında düşüşün görüldüğü gıda maddesi et oldu. Yılbaşından bu yana fiyatları düşen et, ekim ayında da bir önceki aya göre %0,5 düşüş yaşadı.