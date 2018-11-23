Dünya çapında kripto para ödeme aracılığı yapan BitPay şirketinin COO’su Sunny Singh, Bloomberg kanalında bir röportaj verdi. Singh’e göre bir yıl sonra Bitcoin fiyatı 12 bin ila 20 bin dolar arasında bir noktaya yükselecek.

Bitcoin piyasasında düşüş sürmesine ve Bitcoin bir ayda %32 değer kaybetmesine rağmen, BitPay şirketinin CEO'su Sunny Singh gelecekten umutlu. Singh’e göre Bitcoin fiyatında bir sonraki dalgalanma 2019 yılında olacak. Bu dalgalanmanın kaynağı da Fidelity ve Intercontinental Exchange gibi finans devlerinin, kendi kripto paralarını piyasaya sürmesi nedeniyle gerçekleşecek.

Singh’e göre bu devlerin kripto para piyasasına yatırım yapması ile birlikte Bitcoin fiyatları uçuşa geçecek. Uzmanın beklentilerine göre Bitcoin 2019'da 12 ila 20 bin dolar arasında seyredip, sene sonunda 15 bin doları aşacak.

Singh, ayrıca kripto para piyasasındaki yapısal değişmelere de dikkat çekiyot. Kripto para piyasasında önemli yer tutan bazı firmaların halka açılmayı planladığını belirten isme göre, bu durum da piyasaya olumlu etki edecek.

Bitcoin’i kripto paralar arasında ayrı bir yere koyan yönetici, Bitcoin’in piyasanın mutlak yönlendiricisi olduğunu, ancak diğer paralara zamanla ne olacağının bilinmezliğini koruduğunu söyledi.

Singh geçtiğimiz eylül ayında da benzer iddialarda bulunmuştu.