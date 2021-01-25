Biruni Üniversitesi Sinerji Kulübü, Türkiye’nin alanında yetkin kişilerini ekonomi, hukuk, sağlık, eğitim, işletme, sanat gibi konularında yer alacağı Biruni Sinerji Zirvesi '21 Online etkinliğinde ağırlamaya hazırlanıyor.
Etkisi devam etmekte olan pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, bir moderatör eşliğinde sektörden profesyonellerin katılacağı, aynı anda sunumlarla da desteklenerek gerçekleştirilecek. Ayrıca bazı konuşmacılar soru cevap etkinlikleri de gerçekleştirecek.
Biruni Sinerji Zirvesi’21 Online Konuşmacılar
- 27 Ocak (20:00) Dr. Şebnem Özdemir
- 29 Ocak (21:00) Dr. Ahmet Kiğılı
- 30 Ocak (20:00) Av. Altın Mimir
- Duygunur Şahin
- Doç. Dr. Necla Benlier
Etkinlik sonunda katılımcılara birer katılım sertifikası takdim edilecek ve etkinlik sırasında özel çekilişler de gerçekleştirilecek. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Biruni Sinerji Zirvesi’21’e kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.