Online platform Zoom üzerinden yapılacak olan Biruni Sinerji Zirvesi '21, 27 Ocak-5 Şubat tarihlerinde birbirinden değerli konuşmacılarıyla katılımcıları bir araya getirecek.

Biruni Üniversitesi Sinerji Kulübü, Türkiye’nin alanında yetkin kişilerini ekonomi, hukuk, sağlık, eğitim, işletme, sanat gibi konularında yer alacağı Biruni Sinerji Zirvesi '21 Online etkinliğinde ağırlamaya hazırlanıyor.

Etkisi devam etmekte olan pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, bir moderatör eşliğinde sektörden profesyonellerin katılacağı, aynı anda sunumlarla da desteklenerek gerçekleştirilecek. Ayrıca bazı konuşmacılar soru cevap etkinlikleri de gerçekleştirecek.

Biruni Sinerji Zirvesi’21 Online Konuşmacılar

27 Ocak (20:00) Dr. Şebnem Özdemir

29 Ocak (21:00) Dr. Ahmet Kiğılı

30 Ocak (20:00) Av. Altın Mimir

Duygunur Şahin

Doç. Dr. Necla Benlier

Etkinlik sonunda katılımcılara birer katılım sertifikası takdim edilecek ve etkinlik sırasında özel çekilişler de gerçekleştirilecek. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Biruni Sinerji Zirvesi’21’e kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.