Bitcoin, 20 Dakika İçerisinde 400 Dolar Değer Kazandı

2018’deki dalgalanmalarıyla yatırımcısını hop oturtup hop kaldıran Bitcoin, yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Haftalardır 6.600 dolar barajını aşamayan kripto para, ani yükseliş sırasında bu barajın üzerine çıktı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, piyasa genelinde son yaşanan düşüş dalgalanması sırasındaki kararlı duruşuyla herkesi şaşırttı. Kripto para yükseliş kaydetmese de, genel piyasa değeri içerisindeki payı gün geçtikçe artıyor. Bu da yatırımcılar için Bitcoin’i vazgeçilmez kılan detaylardan birisi olarak göze çarpıyor.

Bitcoin, bugün gece 04.00 sularında ani yükseliş dalgalanmasıyla net 423 dolar değer kazandı. Aynı yükseliş sırasında Bitcoin’in değeri %6.6 oranıyla artışa geçti. Şu an CoinDesk.com verilerine göre 6.804 dolar seviyesinde olan Bitcoin, ABD’nin menkul kıymetler piyasasıyla ilgilenen SEC’in Bitcoin ETF kararıyla eş zamanlı olarak geldi. Bu karar, yatırımcıları olumlu yönde etkileyip yatırıma yönlendirmiş olabilir.

SEC’in vereceği ETF kararı, 2018 yılı ve sonrası için kripto para piyasaları için oldukça kritik bir karar olacak. ETF, borsada işlem gören fon anlamına geliyor. Yani ABD piyasası içerisinde Bitcoin borsada işlem görmeye başlayabilir. Her şey SEC’in kararına bağlı olsa da bu konudaki olumlu adımlar daha önce ertelenmişti.

Bitcoin’in olumlu hareketlenmesi diğer kripto para birimlerine de olumlu olarak yansıdı. Şu anda kripto para piyasasının toplam değeri 217 milyar doların üzerinde. Bunun 117 milyar dolarlık kısmını Bitcoin tek başına karşılıyor.