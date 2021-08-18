12.000 kişinin tarihin en büyük bitcoin etkinliğine ev sahipliği yapan Miami'ye tabiri caizse akın ettiği Bitcoin 2021'de neler yaşandı? Etkinlikte yaşanan önemli olayları ve konuşulanları sizler için derledik.

Tarihin en büyük Bitcoin etkinliğine ev sahipliği yapan Miami’de 12.000 kişilik maskesiz dolu dolu bir kalabalık, panel ve konuşmalardan fırsat buldukça birbirini içtenlikle selamlayarak, sarılarak, cüzdandan cüzdana kripto göndererek ve karlı iş anlaşmaları yaparak beraber iki gün geçirdi.

Sahnedeki ağır isimlerin ağzından düşürmediği “Bitcoin her şeyi çözer. “ resmen etkinliğin mottosu olurken anlık işlemlerin kolaylıkla yapılabildiği, bitcoin üzerine kurulu ödeme platformu Lightning Network ise etkinliğin gözde konularından birisiydi. Binlerce kripto meraklısının bir araya geldiği Güney Florida’da kripto terimleri ve alkol; nehirler seller gibi aktı desek pek de yanılmış olmayız sanırsam.

En büyük Bitcoin etkinliğinden sonra aklımızda kalanlar:

Şimdiye kadarki yapılan bitcoin etkinlikleri arasında en büyüğü olarak nitelendirilen Bitcoin 2021’de, binlerce sadık kripto para takipçisi iki gün boyunca kriptoyla ilgili ne varsa konuşma fırsatı elde etti. Konferans katılımcılarının çoğu finansın geleceğinin diğer kripto paralardansa özel olarak Bitcoin'de yattığına inanan Bitcoin maksimalistleriydi.

12.000 katılımcıdan oluşan maskesiz kalabalık iki gün boyunca panel ve konferans aralarında büyük bir keyifle Bitcoin'i değerlendirdi. Bütün bu renkli çılgınlığın yanında, dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin'e olan ilginin artışını temsilen klasik Wall Street takımlarını giyip gelmiş olan oldukça güçlü ve ciddi bir kesim de vardı.

Tarihin en önemli Bitcoin etkinliğinde konuşulan 3 önemli konu:

ABD'deki Miami Belediyesi, vergileri Bitcoin ile toplayabileceğini söyledi

Bitcoin, mevcut finansal sisteme karşı bir başkaldırı olup olmadığı değerlendirildi

Bedenen orada olamayan Elon Musk'ın etkisi yine de kendisini hissettirmeyi başardı

1. ABD'nin Miami Belediyesi, vergileri Bitcoin ile toplayabileceğini söyledi

Etkinlik için Çarşamba gecesi İsrail'den gelen Quantum Economics'in portföy yöneticisi ve kurucusu Mati Greenspan, “Böyle bir etkinliğin işi arttırma düzeyini ölçmenin bir yolu yok.” dedi ve “ Evde bir saatimi alabilecek olan bir toplantı, konferansta beş veya on dakika içinde hallolabiliyor. Yani her saat, beş ya da altı toplantıya bedel.“ diye de ekledi.

Etkinlik boyunca Miami’ye taşınmak üzerine birçok konuşma yapıldı. Startuplar, girişim firmaları ve kripto borsaları bir süredir toplu olarak şehre göç ediyor ya da en azından ek ofisler açıyor.

Kendisini ‘Bitcoin dostu’ olarak tanımlayan belediye başkanı Francis Suarez, Şubat ayında Miami'nin vergi ödemelerini bitcoin olarak kabul etmeyi ve çalışanların maaşlarını kripto para biriminde çekmesine izin vermeyi planladığını duyurdu; ancak bu yenilikler için kesin bir tarih vermedi. Şehir ayrıca bilançosunda bitcoin bulundurmayı da araştırmakta.

Şimdilerde tüm şehir yola geliyor gibi gözüküyor. Greenspan, Miami’de geçirdiği birkaç gün hakkında, “Garsonlardan Uber sürücülerine, gece kulübünde bir güvenlik görevlisi ve hatta alışveriş merkezinde hediyelik eşya satan bir kadına kadar tanıştığım çoğu yerli, kripto para birimlerine az da olsa aşina görünüyordu ve birçoğu da HODL yapıyordu.” dedi.

“Neredeyse konuştuğum herkes için Teksas ve Florida süper yükselişteyken New York, San Francisco ve Boston da düşüşte.” diyen Carter’da bu hamleyi düşünenler arasında.

2. Bitcoin, mevcut finansal sisteme karşı bir başkaldırı mıdır?

Sahne alan büyük isimlerin hemen hemen hepsinin ağzından, etkinliğin genel hissiyatını özetler nitelikte aynı şey çıktı: “Bitcoin her şeyi çözer. “

“Bitcoin umuttur diyoruz; Bitcoin her şeyi çözer. “ diyen yüksek profilli kripto savunucusu ve MicroStrategy’nin CEO’su olan Michael Saylor, “Bu kesinlikle bizim stoğumuz için söz konusuydu. “ diye de ekledi.

Çoğumuzun Twitter’ın kurucusu olarak bildiği Jack Dorsey de, “Square ya da Twitter’da olmasaydım, kripto üzerine çalışıyor olurdum. Eğer Square ve Twitter’dan daha çok yardıma ihtiyacı olsaydı, Bitcoin için onları bırakırdım.” diyerek kripto paralara olan bağlılığına değindi.

Bitcoin'e olan bu geniş destek; beraberinde mevcut finansal sisteme karşı isyancı bir ruh da taşıyor. “Artık bankalara ihtiyacımız yok, “ diyerek sözlerine devam eden Dorsey, “ Bugün var olan finansal kurumlara ihtiyacımız yok. “ diye de ekledi.

Gemini kripto para borsasının kurucusu olarak bilinen Cameron Winklevos da üzerinde “Rage against the machine,” sloganıyla birlikte merkez bankası binasının resmi olan bir tişört giyerek Bitcoin'in herhangi bir merkez bankası tarafından kontrol edilmemesine atıfta bulundu.

Bir panel sahibinin “Merkez bankasını devre dışı bırakacağız,” demesi ise Bitcoin 2021 katılımcılarının parasal sisteme ve itibari paraya karşı düşüncelerinin genel olarak nasıl olduğunu ve Bitcoin'i çözüm olarak gördüklerini özetler nitelikte. Tabii şunu da belirtmekte fayda var ki bu durum anarşi anlamına gelmiyor. Etkinlikte geçen konuşmaların çoğu toplumsal çöküş ve çözülmenin savunulmasından oldukça uzak.

Konferansa Venezuela, Küba, Türkiye, Nijerya, Lübnan ve İran gibi, belki de Bitcoin gibi bir kripto para biriminin kullanım durumunu en iyi anlayan yüksek enflasyon veya diğer para birimi sorunları olan ülkeler de katıldı.

“Buralarda yüzlerce insan var ve onlara Bitcoini açıklamak zorunda değilsiniz; sezgisel olarak anlıyorlar” diyerek duruma açıklık getiren Miami Belediye Başkanı Carter, sözlerine “Benim için konferansın en iyi kısımlarından birisi buydu: Para birimlerinin çöküşünün gerçek dünyadaki etkisini hisseden insanlarla tanışmak ve Bitcoin'i nasıl kullandıklarını görmek.“ diyerek devam etti.

Konferansın ana konularından biri ise anlık işlemlere olanak tanıyan, Bitcoin üzerine kurulu ödeme platformu Lightning Network’tü. Konferanstaki hemen hemen bütün stantlar Lightning işlemlerini kabul ediyordu. Hatta Square ve Twitter CEO’su Jack Dorsey, İnsan Hakları Vakfı’ndan Alex Gladstein ile birlikte yaptığı bir ana sahne konuşması esnasında bir işlemi aradan çıkardı bile.

Belediye Başkanı Carter Carter, Lightning'i, “Bu gerçek bir başarı öyküsü, “ diye nitelendiriyor. “Lightning’in bitcoin üzerine inşa edilmesi dört veya beş yıl aldı, ancak şimdi çalışıyor. “

Bedenen orada olamayan Elon Musk'ın etkisi yine de kendisini hissettirmeyi başardı: Jack Dorsey, kendisi ile röportaj yaptı

Elon Musk fiziken Miami’de olamasa da varlığı oldukça baskındı. Konferansın hemen başında, Tesla CEO’sunun Bitcoin ile ilişkisinin bittiğini ima eden bir tweet atması üzerine Bitcoin değer kaybetti. Yüksek profilli Bitcoin sahibi Max Keiser, konuşmasına defalarca “Elon’ı si--!” diye Musk’a söverek başladı.

Dorsey, ana sahnedeki konuşması esnasında Musk’ın Bitcoin madenciliğinin çevresel etkisine olan eleştirisine, bunun aslında “daha fazla yenilenebilir enerjiye teşvik ettiğini” söyleyip karşılık vererek sözde üstü kapalı bir karşı atak yaptı.

Dorsey sözlerine, “İşin sadece ekonomisine bakıyorsunuz ve sonuç olarak madencilerin kâr etmesi gerekiyor ve ucuz yenilenebilir enerji elde etmek kâr potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyor. Gerçekten bu kadar basit.“ diyerek sözlerine “Kimi önemli isimlerle bir anlaşmam olduğunu sanıyordum ancak bu, birkaç hafta içinde değişti ve şu an işler tuhaf bir noktada.“ açıklamasıyla devam etti.

Geçen yıl bilançosu için Tesla ve Square’den önce Bitcoin satın alan MicroStrategy şirketinin CEO’su Saylor, “Bu, aralıklı enerjinin en yüksek değer kullanımıdır. Bu, yenilenebilir enerjinin en yüksek değerli kullanımıdır. Bu, boşa harcanan veya mahsur kalan enerjinin en yüksek değerli kullanımıdır. Bu sadece enerjinin en yüksek değerde kullanımı, nokta,” diyerek Dorsey’nin söylediklerini bir adım öteye taşıdı.

NFL oyuncusu ve Bitcoin fanatiği Russell Okung, Cuma günü Musk'ın kendi şeridinde kalması ve kripto para yorumlarını sektördekilere bırakması gerektiğine atıfta bulunan "Uzaydan sapma, Elon" sloganıyla bir reklam panosu kampanyası başlattı.

Konferans katılımcılarının çoğu, ne olursa olsun Musk’ın yorumlarını pek de takmadıklarını ifade etti. Birçoğu, Musk'ın veya başka birinin - hükümetlerin bile - Bitcoin'i durduramayacağını düşünüyor.