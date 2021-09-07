Son haftalardaki toparlanmasıyla yatırımcılarını sevindiren Bitcoin, “şaka” diye bağırarak yemi geri çekti. Sabah 50 bin doların üzerinde bulunan Bitcoin fiyatı, 43 bin dolara kadar geriledi. Panikleyen kripto yatırımcılar, dertleşmek ve taktikleşmek için soluğu Twitter’da aldı. Bizde atılan tweet’leri sizler için derledik.

Bu sene kripto paraların ana akıma girmesiyle sabırlı ya da tecrübesiz yatırımcıların yoğun ilgisine maruz kalan Bitcoin, geçtiğimiz aylarda birçok ani yükseliş ve düşüş yaşayarak yatırımcılara ‘rollercoaster’ benzeri bir deneyim yaşatmıştı. Şubat ayında istikrarlı bir yükselişe geçen kripto para öncüsü, mayıs ayında temmuza kadar sürecek bir düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin’in önderliğinde tüm kripto para piyasasında bir toparlanma başladı. Ancak kripto piyasayla haşır neşir olanların bileceği gibi yükseliş, düşüşü de beraberinde getirdi.

Bitcoin, bugün akşam saatlerinde ani bir düşüşe geçti. Kimi acemi yatırımcıyı ‘panik satışı’na yönelten Bitcoin, 43 bin dolara kadar geriledi. Bu durum tabii ki sosyal medya kullanıcılarının odağına kısa sürede girdi.

Bitcoin’de %10’un üzerinde düşüş var

Bugün sabah saatlerinde 51 bin dolar civarlarında seyreden Bitcoin, öğleden sonra en hızlı düşüşlerinden birini yaşadı. Saat 14.00 civarlarında başlayan düşüş, Bitcoin fiyatını an itibariyle 43 bin dolara kadar indirdi. Ufak düşüşler ve kısa süreli toparlanmalar her geçen dakika devam ediyor; kripto para piyasasına ilgili sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları da öyle. Yaşanan olayla ilgili tahminler, görüşler ve yorumlar içeren birçok paylaşım yapıldı. Biz de bunlardan bazılarını toplayıp sizler için derledik.

Bitcoin’in ani düşüşüne sosyal medyadan gelen tepkiler:

“Bitcoin Hakimiyetinin en düşük %40 aralığında olduğu son zaman Ocak 2018 idi. Ardından BTC, Ocak 2018'in en yüksek seviyesinden %82 düştü. Tekrar olacak mı? Bir tahmin değil, sadece bahsediyorum.”

“Yakında dev bir toplu satış bekliyorum.”

“Beklendiği gibi 42,5 bine ani düşüş. Kimler dipten aldı? Şimdi yukarı yol alma zamanı, bu düşüş 50-60 bin civarına ulaşmak için gerekli volatiliteyi sağlıyor.”

“Bitcoin’i 45 bin doların altında son görüşümüz mü?”

“Bitcoin’in beklenmedik durumu, neredeyse %20’lik düşüş”

“Hadi bir şey yap”

Bugün Bitcoin’i resmî para birimi yapan El Salvador’un başkanı Nayib Bukele, Bitcoin’in dibi gördüğü noktada 150 Bitcoin daha aldığını duyurdu.